Šest let in 33 milijonov evrov nagrad za Hrvate

Nogometna reprezentanca Hrvaške je v torkovem večeru potrdila uvrstitev na evropsko prvenstvo, potem ko so z 1:0 (Budimir) na Maksimiru premagali Armenijo.

Hrvaška reprezentanca bo, enako kot vse ostale, od Uefe za uvrstitev dobila 9,25 milijona evrov, pri hrvaškem časniku Jutarnji list pa so pogledali, koliko je hrvaška nogometna zveza od prihoda Zlatka Dalića na klop leta 2018 že zaslužila z nagradami.

Sodeč po finančnih poročilih, zneske so potrdili tudi na hrvaški nogometni zvezi, je HNZ od Fife in Uefe v obdobju 2018 - 2023 prejela 75,8 milijona evrov. Od tega zneska so igralci in strokovni štab prejeli 33,2 milijona, preostalo je ostalo v rokah nogometne zveze.

Hrvatje znesek nagrad med igralci in strokovnim štabom delijo v razmerju 80:20, Dalić in njegovi najbližji sodelavci so tako v tem obdobju iz naslova nagrad zaslužili 6,64 milijona evrov. V omenjene zneske še niso vštete nagrade, ki jih čakajo za uvrstitev na EP, finančna pogača se bo delila po končanem prvenstvu.

Če bi katera od reprezentanc evropsko prvenstvo uspela končati s stoodstotnim izkupičkom, torej da bi zmagali na vseh tekmah in postali prvaki, bi skupno zaslužili 34 milijonov evrov.