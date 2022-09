Primorski derbi Goričanom, Štajerci pričakujejo Olimpijo

Nogometaši CB24 Tabora Sežane so v 9. kolu Prve lige Telemach izgubili proti Gorici z 1:3 (1:2). Dvoboj Sežancev in Novogoričanov se je po zasuku končal s slavjem izbrancev Mirana Srebrniča, ki je pogrešal kaznovanega Darka Hrko. Kljub temu, da so bili v prvem polčasu slabši tekmec, so modro-beli v kratkem obdobju ob koncu prvega dela prišli od zaostanka do vodstva. Sežanci, pri teh je zaradi kazni manjkal Žiga Ovsenek, so v drugem delu sicer poskušali priti do izenačenja, a jim je veselje večkrat preprečil Uroš Likar. Tabor je po četrtem porazu padel na zadnje mesto, Gorca pa je po drugi zmagi na sedmem.

Preberite tudi: Intervju: Albert Riera

Prvi gol? Z leve strani je v kazenski prostor žogo poslal Nabil Khali, Denis Kouao pa je z nizkim volejem premagal Uroša Likarja. V 36. minuti je po kotu in odbiti žogi do strela iz obrata prišel Etien Velikonja na približno desetih metrih in z volejem premagal Jana Koprivca.

Sedem minut pozneje je Gorica prišla do popolnega preobrata, ko je po prostem strelu z desne strani in neodločnih domačih branilcih do strela z glavo, potem ko se je žoga že odbila od tal, prišel Denis Cerovec in zabil gol za 2:1. Končni izid je v 92. minuti dosegel Miroslav Iličić, ko je iz bližine potrdil zmago Novogoričanov.