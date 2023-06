Prvi mož evropskega nogometa pozval navijače k skupnemu boju proti bedakom

Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je na Evropskem kongresu nogometnih navijačev v Manchestru pozval k skupnemu boju proti bedakom. »Sodelujmo, da bi naredili red v svoji hiši in prepovedali vstop na stadione vsem, ki ne pridejo zaradi ljubezni do nogometa, ampak iz sovraštva do drugih,« je nagovoril navijače prvi mož Uefa, ki se je ob koncu sezone, zaradi nekaterih organizacijskih spodrsljajev soočil z navijači, ki so se znašli v težavah na zaključnih tekmah evropskih klubskih tekmovanj.

Čeferin je priznal, da v Istanbulu ni bilo vse idealno. Navijači Manchester Cityja so se pritoževali nad prevozom do stadiona, pomanjkanju stranišč in omejenem dostopu do vode. Združenje navijačev zbira pritožbe, da bi sestavili poročilo in ga predstavili Uefa.

V nagovoru je Čeferin ugajal kritičnim navijačem, a tudi poudaril ukrepe, ki so prinesli veliko dobrega za evropski nogomet.

»Dobro se zavedamo težav in jih ne podcenjujemo. Ampak še naprej delajmo skupaj, da bi izboljšali tisto, kar se da izboljšati. Mislim predvsem na prometne povezave, boljše razumevanje gostovanja invalidnih navijačev, dostopa do vode in stranišč. Lahko vam zagotovim, da bosta naslednje leto finale lige prvakov na Wembleyju in finale evropskega prvenstva v Nemčiji edinstveni izkušnji za navijače,« je povedal Slovenec.

Aleksander Čeferin je v družbi turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana spremljal finale lige prvakov. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Navijači 12. igralec in prvi na seznamu moštva, ki se je uprlo superligi

Dotaknil se je tudi lanskoletnega kaosa pred stadionom Stade de France in finalom lige prvakov. Neodvisna komisija je ugotovila, da so se srečno izognili katastrofi in da je bila Uefa odgovorna za težave Liverpoolovih navijačev.

»Glede na to, kaj ste nekateri doživeli, bi razumel hladen sprejem. Tudi zato sem se prišel opravičit. Radi bi izbrisali lanske dogodke,« je povedal in se vrnil k prijetnejšim odločitvam. »Vsi so pozdravili preložitev finala lige prvakov in St. Peterburga v Pariz. Dobri nameni pa pogosto niso dovolj. Mislim, da bi morali zavihati rokave in zagotoviti, da obisk nogometne tekme ostane edinstvena in nepozabna izkušnja.«

Za konec se je predsednik navijačem zahvalil za ključno vlogo pri odporu proti ustanovitvi superlige in njenemu propadu. "Niste bili le 12. igralec, bili ste prvo ime na seznamu moštva za tekmo, ki ni trajala 90 minut, ampak 48 ur,« je Čeferin slikovito zaokrožil soočenje z navijači.