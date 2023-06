Italiji tretje mesto, v finalu Hrvaška in Španija

Italijanska nogometna reprezentanca je na zaključnem turnirju lige narodov v Enschedeju na Nizozemskem osvojila končno tretje mesto, potem ko je v malem finalu s 3:2 (2:0) premagala gostiteljico turnirja Nizozemsko.

Italijani, ki so tako ponovili uvrstitev z druge izvedbe tega tekmovanja, so v prvem polčasu prišli do prednosti dveh golov. Strelca sta bila Federico Dimarco in Davide Frattesi.

Nizozemci, ki so imeli svoje priložnosti, so v 68. minuti zmanjšali zaostanek prek Stevena Bergwijna, štiri minute pozneje pa je Federico Chiesa azzurre spet oddaljil za dva gola, ko je z natančnim strelom zadel za 3:1. Toda Nizozemci se še niso vdali, sodniki so po posredovanju Vara razveljavili gol Wouta Weghorsta v 84. minuti, v 89. pa je za 2:3 zadel Georginio Wijnaldum.

V 93. minuti so imeli Italijani izjemno priložnost, da dokončno odločijo tekmo, ko so izpeljali protinapad s petimi igralci proti dvema domačima, na koncu pa je slabo streljal Lorenzo Pellegrini. Kljub temu pa so do konca znali zadržati prednost za zmago.

Ob 20.45 pa se bosta v velikem finalu tretje izvedbe nogometne lige narodov v Rotterdamu pomerili španska in hrvaška izbrana vrsta. Španci bodo drugič igrali v finalu in lovili prvo lovoriko, medtem ko so Hrvati sploh prvič nastopili na zaključnem turnirju tega tekmovanja pod okriljem Evropske nogometne zveze Uefe.

Hrvati so v sredo v polfinalu s 4:2 ugnali domačo reprezentanco Nizozemske, a za to potrebovali podaljške. Varovanci Zlatka Dalića bodo na prvem zaključnem turnirju lige narodov lovili prvo mednarodno reprezentančno lovoriko, v Rotterdamu pa jih bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na tribunah spremljalo kar 25.000 navijačev.

Španci so dan kasneje v 88. minuti zabili odločilni gol za zmago z 2:1 proti Italiji. Predstavniki Iberskega polotoka bodo skušali stopiti korak dlje kot v Italiji leta 2021, ko so morali v finalu priznati premoč Franciji (1:2). Tretje mesto je pred dvema letoma zasedla italijanska zasedba.

Prvo izdajo tega tekmovanja je na Portugalskem dobila domača reprezentanca, ki je pred štirimi leti v finalu ugnala Nizozemsko z 1:0. Tretje mesto je takrat pripadlo Angliji.