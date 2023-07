Rasmus Winther Højlund po poti Erlinga Haalanda

Erling Haaland je lansko leto sprožil skandinavski prestopni cunami, ki je to poletje dobil nadaljevanje. Norveški napadalec je pri Manchester Cityju osvojil vse, kar je bilo mogoče, in zdi se, da je spodbudil in podžgal mestnega tekmeca Manchester United. Ta je šel v Italijo po še enega čudežnega napadalca, Danca Rasmusa Wintherja Højlunda. Angleški velikan je prepričal Atalanto z rekordnim zneskom, saj je za mladega napadalca, ki je bil tudi strelec izenačujočega gola proti Sloveniji junija v kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo, plačal 70 milijonov evrov. Še 10 jih bodo navrgli bonusi. Højlundova vrednost se je v poldrugem letu krepko povečala.

Še lansko zimo je prestopil v našo soseščino, za 1,8 milijona evrov ga je iz Københavna pripeljal graški Sturm. Po vsega pol sezoni je 191 cm visokega napadalca za 17 milijonov € odkupila Atalanta. Za njo je v 32 tekmah v minuli sezoni dosegel 9 golov. Od sedmih golov Danske v kvalifikacijah za euro 2024 jih je Højlund zabil šest.