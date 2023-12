Real Madrid čaka na slovo Parižanov, ker bo le tako ujel Kyliana Mbappeja

V nogometni ligi prvakov gre za nohte francoskim šampionom in milijarderjem, ki že od leta 2011 pod taktirko katarskega šejka Nasserja Al-Khelaifija naskakujejo končno zmago, a jim ne uspe. V minuli sezoni za Paris St. Germain ni bil dovolj niti trojček najboljših na svetu Lionel Messi, Kylian Mbappe in Neymar, v tej Parižani z Mbappejem kot edinim preostalim »vesoljcem« in novim trenerjem Luisom Enriquejem na slovitem dortmundskem stadionu Westfallen odločajo o svoji usodi med najboljšimi klubi na svetu. V ozadju na razplet čakajo plenilci, ki se nadejajo, da bo neuspeh pomenil slovo »francoskega nacionalnega zaklada« Mbappeja.

Real Madrid se je vztrajnem večletnem lovu za Mbappejem odpovedal, če bi bilo verjeti Madridčanom na prvo žogo, vendar ne gre. V nogometnem svetu se šalijo, da gre za najslabše varovano skrivnost.