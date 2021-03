Real v nedeljo z vsemi silami nad Jana Oblaka

Standings provided by SofaScore LiveScore

S petimi točkami zaostanka (53:58), kolikor na drugem mestu zaostaja tudi Barcelona, bo šel Real Madrid v nedeljski mestni derbi španskega nogometnega prvenstva proti Atleticu (16.15). Real si je v zadnji tekmi 25. kola privoščil spodrsljaj na domačem igrišču in se proti Sociedadu reševal pred porazom. Šele v 89. minuti jeizničil zaostanek po goluv 55. minuti.Krivdo za izgubo dveh točk so v Španiji naprtili trenerju, ki je po prepričljivem prvem polčasu drugega začel s spremenjeno postavitvijo zadnje linije. Igral je s tremi branilci, s čimer je imel Sociedad odprto pot za nasprotne napade. Gol je bil posledica takšne taktične napake. Zidan je po petnajstih minutah popravil zmoto in vrnil začetno postavitev štirih v obrambni liniji.Madridski derbi, v katerem bo imel glavno vlogo najboljši vratar španskega prvenstva, bo v veliki meri odločilen v boju za prvaka, ki je z vrnitvijo Barcelone v zmagovalni ritem dobil prvovrstni posladek. Atletico ima sicer še tekmo manj in jo bo nadomestil 10. t. m. proti baskovskemu tekmecu Athletic Bilbao.