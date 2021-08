Realnost je konferečna liga

Sturm : Mura 2:0 (1:0) UPC Merkur Arena, gledalcev, sodnik Jose Maria Sanchez (Španija) 7.

Strelca: 1:0 – Kitešvili (38), 2:0 – Jantscher (Affengruber, 66).

Sturm: Siebenhandl –, Dante 6,5, Wütrich 7, Affengruber 7 (od 82. Niangbo –), Gazibegović 6,5, Gorenc Stanković 6,5 (od 74. Kuen –), Kiteišvili 6,5 (od 74. Kuen –), Hierländer 6,5 (od 82. Geyrhofer), Ljubić 6,5, Jantscher 7, Yeboah 6 (od 67. Sarkaria –), trener: Christian Ilzer 6,5; Mura: Obradović 6, Karničnik 6, Gorenc 5,5, Pucko 6, Šturm 5,5, Horvat 6 (od 77. Tio Cipot), Maruško 5,5, Kous 6 (od 63. Maroša), Lotrič 5,5 (od 46. Cipot), Škoflek 5,5 (od 46. Klepač), Mandić 5,5 (od 56. Kozar), trener: Ante Šimundža 5,5; rdeči karton: Maruško (54./2RK) posest žoge v %: 58:42; streli: 18:2; na vrata: 9:0; koti: 7:0; prekrški: 12:10.

Mura bo nogometno jesen v Evropi izpeljala v konferenčni ligi. Preboj v višji kakovostni razred, skupinski del evropske lige, je bil nedosegljiv, avstrijski tekmec Sturm je bil tudi v povratni tekmi zadnjega kvalifikacijskega sita premočan in je še drugič premagal slovenskega prvaka. Doma je bil boljši z 2:0.Graški dvoboj se je kljub drugačnim željam v soboškem taboru razpletal z enosmernim prometom. Sturm je bil od prve minute usmerjevalec ritma in ni dovolil divjanja. Prednost v kakovosti je bila očitna, zmagovalec današnjega in skupnega dvoboja pa ni bil vprašljiv niti v enem trenutku.Prvi gol jedosegel s pomočjo, ki je preusmeril strel Gruzinca z 18 m, drugega, po izključitvizaradi drugega rumenega kartona, je prefinjeno v desni zgornji kot dosegel. Kljub bojevitosti Sobočani niso bili blizu častnega gola v Gradcu, a so bili po koncu dvoboja nagrajeni z aplavzom domačih navijačev.Slovenski prvaki so evropske kvalifikacije začeli v najmočnejšem klubskem tekmovanju, poletje pa zaokrožili z naslednjo bilanco: v kvalifikacijah za ligo prvakov so dvakrat premagali makedonskega prvaka Shkendijo (1:0, 5:0), nato jih je v 2. kolu kvalifikacij izločil bolgarski prvak Ludogorec (0:0, 1:3), v 3. kolu kvalifikacij za evropsko ligo so bili boljši od litovskega šampiona Žalgirisa (0:0, 1:0), Sturm pa je bil previsoka ovira (1:3, 0:2). Skupna razlika v golih je 9:8Mura je v Evropi presegla svoje sposobnosti, a brez presežka za slovenski klubski nogomet. Naredila je velik korak za svoj lastni razvoj na vseh ravneh. V evropskih tekmah ni razočarala, premagala ali izločila je premagljive, boljšim se je upirala, kolikor se je lahko.Mura je z uvrstitvijo v konferenčno ligo in s kvalifikacijskim izkupičkom zaslužila 3,87 milijona evrov oziroma malo manj, kot znašata njena zadnja dva letna proračuna. Njeni tekmeci v konferenčni ligi bodo znani jutri, žreb bo ob 13.30 v Istanbulu, prva tekma skupinskega dela pa bo 16. septembra.