Robert Koren dobil večjo besedo pri Muri: Energije mi ne manjka

Nekdanji slovenski reprezentant Robert Koren je novi športni direktor nogometašev Mure. Ob tem bo še naprej vodil tudi razvoj mladih v nogometni šoli. »Svoje neprecenljive igralske izkušnje je po karieri dopolnil s strokovnim delom v različnih klubih. V Muri je do zdaj vodil mladinsko šolo, kjer smo se že lahko prepričali, da njegovo delo daje rezultate. Tekmovalne selekcije so veliko bolj uspešne, hkrati pa je Mura je postala privlačna za mlade, talentirane igralce. Verjamem, da smo z Robertom dobili pravo rešitev in nam bo s svojim znanjem pomagal pri doseganju ciljev, ki smo si jih zastavili v letošnji sezoni,« je podpis pogodbe pokomentiral predsednik kluba Robert Kuzmič, ki je ob tem še enkrat poudaril, da cilj kluba v sezoni 2023/24 ostaja uvrstitev v evropska tekmovanja.

»Klubu bi se rad zahvalil za zaupanje. Izziva se zelo veselim, motivacije mi ne primanjkuje. Vizija kluba je bila jasna vseskozi in se ne spreminja. To je vključitev domačih nogometašev v člansko ekipo, kjer dobijo priložnost in postopoma tudi čim večjo minutažo. Smo v prestopnem obdobju, prihodi in odhodi so stalnost v nogometu, tudi mi bomo aktivni na nogometni tržnici,« pa je ob podpisu pogodbe povedal Koren.

Že v sredo je iz Mure prišla tudi novica, da klub po pol leta zapušča branilec Roko Jurišić, ki se seli k Osijeku na Hrvaško.