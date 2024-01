Jan Oblak prejel štiri gole, pred njim nov izziv v Savdski Arabiji

Špansko nogometno prvenstvo je zanimivo tudi v tej sezoni. Tokrat uspešno opozarja nase Girona, klub iz istoimenskega mesta, ki leži 100 km severovzhodno od Barcelone. Katalonski klub melje vse pred seboj, kar je nazadnje občutil tudi Jan Oblak, potem ko so gostitelji prerešetali mrežo Atletica s štirimi goli (4:3).

Več golov sta zabila le Real in Girona

»Oblak ni mogel storiti veliko. Slovenskega vratarja je pri vseh golih izdala obramba Madridčanov. Ob tem je s spektakularno obrambo po strelu Dovbika preprečil še en gol Girone,« so zapisali pri dnevniku Marca. Alvaro Morata je zabil hattrick za goste le za osebno statistiko v sicer spektakularni tekmi (streli na vrata 9:12, koti 7:8), ki je dobila zmagovalca v 91. minuti. Real Madrid in Girona sta na vrhu izenačena pri 48 točkah, Atletico Madrid čaka boj za ligo prvakov predvsem z Bilbaom in Barcelono.

Rdeče-beli, ki jih vodi trener Diego Simeone, bodo najprej sprejeli nov izziv v španskem pokalu (v soboto v Lugu), v sredo jih čaka polfinale superpokala proti Realu na kraljevem štadionu v Riadu. Zanimivo, manj golov kot Atletico (39:23) so v tej sezoni la lige prejeli Real, Barcelona, Bilbao, Real Sociedad, Betis in Las Palmas, več sta jih zabila le Real (40:11) in Girona (46:24).