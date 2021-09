Ronaldov jedilnik ne diši soigralcem, ki so ostali tudi brez sladice

Zdrava prehrana je visoko na seznamu prioritet portugalskega asa Cristiana Ronalda, a nove jedi soigralcem bojda ne ustrezajo. Kot je poročal tabloid The Sun, je na jedilniku zdaj tudi portugalska tradicionalna jed bacalhau (polenovka z jajci, krompirjem in črnimi olivami), v kateri zaenkrat poleg 36-letnega asa uživajo le redki.



»Všeč mu je hobotnica, ki zelo ustreza njegovi dieti, a večini ne diši. Veliko pozornost posveča proteinom, rečem, kot so koščki pršuta, jajca in avokado, kuharji pa mu poskušajo pri tem pomagati,« je za omenjeni tabloid dejal vir blizu ekipe. A to še ni vse – dosegel naj bi tudi prepoved petkove sladice.



»Lahko vam zagotovim, da se jabolčne torte ni dotaknil niti en igralec, nihče pa ni vstal, da bi šel po čokoladni kolaček. Ronny morda poskuša fante pretvoriti v ljubitelje portugalske kuhinje, a če je kdo mislil, da bo kot v restavraciji Nando's, so bili razočarani,« je pred časom o novostih tudi javno spregovoril vratar Lee Grant.

Kuhar razkril dodatne podrobnosti

Septembra je za Sunday Mirror o Ronaldovi prehrani spregovoril tudi njegov osebni kuhar Giorgio Barone, ki je z njim sodeloval v sezonah, ki jih je preživel v Torinu. Portugalcu naj bi najbolj teknile ribe, zdravi proteini, polnozrnata hrana in solate.



»Hrana ni draga, zgolj zdrava. Uporabljam organske in naravne sestavine – ribe, piščanca, teletino, jajca, avokado, kokosovo olje in črni riž. Na svoje telo morate paziti tako, kot bi pazili na ferrarija,« je bil slikovit Barone.

