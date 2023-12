Rekordne načrte Bayerja lahko prekriža nekdanji ljubljenec

Slovenski nogomet nestrpno pričakuje nedeljski večni derbi med Mariborom in Olimpijo, zelo zanimivo pa bo čez cel konec tedna tudi na evropskih zelenicah. V ligah elitne evropske peterice se bodo igrali derbiji za vrh, še posebej zanimivo pa bo v bundesligi, kjer Xabija Alonsa in Bayer čaka velik izziv, morda največji doslej. Na BayAreno prihaja Borussia, ki je prebrodila težave z začetka sezone.

Lekarnarji iz Leverkusna so brez dvoma presenečenje letošnje sezone, Xabi Alonso je Bayer preporodil in jih popeljal do 11 zmag na 12 tekmah, le z Bayernom so remizirali (2:2), tudi na tisti tekmi pa so bili bližje zmagi kot Bavarci. Tokrat jih čaka nov izziv, v goste prihaja četa dortmundska Borussia, ki si je med tednom že priigrala uvrstitev v osmino finala v ligi prvakov in ima lepe možnosti za prvo mesto v skupini smrti s PSG-jem, Milanom in Newcastlom.

»Naše podaje so v tem trenutku ostre kot britev, zelo dobro se držimo navodil trenerja,« je samozavesten vezist Bayerja Jonas Hoffman, Alonsa veseli tudi, da bo za igro nared 20-letni Florian Wirtz. V napadu bo Victor Boniface po štirih krogih strelske suše skušal znova najti občutke z začetka sezone, ko je zbral sedem golov. Igro Bayerja pod Alonsom krasijo direktne podaje v napad, čeprav imajo žogo veliko v svojih nogah, so predvsem po zaslugi hitrih kril še nekoliko bolj direktni kot Bayern. Proti Borusii bodo lovili že sedmo zaporedno domačo zmago, kar bi bil klubski rekord.

V letošnji sezoni bundeslige je Julian Brandt zbral že štiri gole in pet asistenc. FOTO: Leon Kuegeler/Reuters

A ekipa Edina Terzića v Leverkusen zagotovo ne prihaja z belo zastavo, Borussia je v bundesligi na četrtem mestu in 10 točk za Bayerjem, z zmago bi razliko začela topiti. Po poletnem odhodu Juda Bellinghama so potrebovali nekaj tednov, da so znova našli učinkovit način igre, Julian Brandt je vajeti igre prevzel v svoje roke, tokrat pa bo še bolj motiviran, dres Bayerja je nosil do prestopa k Dortmundu leta 2019.

Pričakovani začetni postavi:

Bayer Leverkusen: Hrádecký; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Can; Bynoe-Gittens, Reus, Brandt; Füllkrug.