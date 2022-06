Savo Milošević v čakanju na denar iz Ljubljane zavrnil Partizan

Savo Milošević, nekdanji trener Olimpije, do maja 2023 ne bo vodil nobenega kluba, je poročal Danas, saj bi tako izgubil denar, ki mu ga po predčasni prekinitvi pogodbe dolguje ljubljanska Olimpija. Miloševića so skupaj z Darkom Milaničem povezovali s povratkom na klop beograjskega Partizana, ki je na koncu sklenil dogovor s še enim starim znancem slovenskih zelenic in ljubljanske Olimpije Ilijo Stolico.

Danas poroča, da je marca arbitražno sodišče Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v sporu z Olimpijo ugodilo Miloševiću, ki bo tako prejel denar, ki mu ga po pogodbi dolgujejo Ljubljančani. Zeleno-beli, dodaja Danas, se lahko na odločitev sodišča pritožijo pri Mednarodnem arbitražnem sodišču za šport v Lozani (Cas), a naj tega ne bi storili.

Olimpija naj bi bila Miloševiću dolžna izplačati še 310.000 evrov za predčasno prekinitev pogodbe, ki jo je nekoč izvrstni napadalec podpisal do maja leta 2023. Miloševića je novo vodstvo Olimpije, ki je prevzelo vodenje kluba iz rok Milana Mandarića, skupaj s prejšnjo uporavo obtožilo številnih nepravilnosti, dodaja Danas. Na sodišču naj bi omenili, da je imel Milošević finančne koristi od prestopov igralcev, ki jih je kupovala Olimpija na njegovo priporočilo. Kot razlog za prekinitev sodelovanja so navedli, da je Milošević vztrajal pri tem, da so v kadru za tekme »njegovi igralci«, in tako zmanjšal vrednost ostalih članov moštva. Te obtožbe so na sodišču zavrnili.