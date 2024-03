Šeško in njegovi namučili Real Madrid, Manchester City zanesljivo naprej

Nogometaši Reala iz Madrida ter Manchester Cityja so naslednji četrtfinalisti lige prvakov. Prvi so po remiju z 1:1 ter skupnim izidom 2:1 izločili Leipzig slovenskih nogometašev Benjamina Šeška in Kevina Kampla, meščani iz Manchestra pa so tudi na drugi tekmi s 3:1 premagali Koebenhavn.

V španski prestolnici je bil v prvem polčasu nevarnejši Leipzig. Ta si je predvsem prek Loisa Opende pripravil nekaj lepih priložnosti, a je francoski napadalec vse po vrsti zapravil.

V drugem delu sta si obe ekipi pripravili nekaj ugodnih položajev, Madridčani pa so imeli tudi nekaj sreče, da je na zelenici ostal Vinicius Junior, ki je ob prekršku za rumeni karton nato še odrinil enega od tekmecev.

Ravno brazilski napadalec je nato Real v 65. minuti po lepi podaji Juda Bellinghama popeljal v vodstvo in še otežil delo nemškim tekmecem. Toda ti se niso predali, le tri minute kasneje so po podaji Davida Rauma in zadetku z glavo kapetana Willija Orbana izenačili.

Benjamin Šeško je bil nevaren za vrata Real Madrida. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Leipzig je poskušal priti do gola za podaljšek, a je Šeško z razdalje meril nenatančno, Orban ni bil dovolj natančen po strelu z glavo, Dani Olmo pa je v sodnikovem dodatku po lobu zadel prečko. Na drugi strani je tudi Real skušal predčasno odločiti obračun, a nikakor ni našel poti mimo vratarja nemške zasedbe. Ostalo je pri 1:1.

Šeško je igral do 85. minute, Kampl pa je v igro vstopil za zadnjih nekaj minut.

Manchester City je že v uvodnih minutah potrdil prevlado proti Koebenhavnu. V deseti minuti je bilo na semaforju že 2:0, potem ko je v peti minuti po podaji iz kota iznajdljivo zadel Manuel Akanji, štiri minute kasneje pa si je vratar gostov Kamil Grabara po strelu Juliana Alvareza privoščil veliko napako, žoga mu je namreč iz rok zdrsnila v mrežo.

Danci so znižali v 29. minuti, ko je po lepi akciji in podaji s peto Orrija Oskarssona zadel Mohamed Elyounoussi. Erling Haaland je še pred polčasom zadel za 3:1. V drugem delu golov ni bilo.

Manchester City se je zanesljivo uvrstil v četrtfinale. FOTO: Oli Scarff/AFP

Naslednji teden bodo še preostali povratni obračuni osmine finala. V torek bosta tekmi Arsenal - Porto (prva tekma: 0:1) in Barcelona - Napoli (1:1).

Čez teden dni pa bo Atletico Madrid slovenskega vratarja Jana Oblaka po porazu z 0:1 na prvi tekmi gostil Inter iz Milana, Borussia Dortmund pa bo gostila PSV Eindhoven, potem ko se je prva tekma končala z 1:1.

Žreb četrtfinalnih parov bo v petek, 15. marca. Poleg Reala in Manchester Cityja sta si nastop med osmimi najboljšimi v torek priigrala še Paris Saint-Germain in Bayern München.