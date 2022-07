Šiškarji praznih rok iz Nove Gorice

Nogometaši Gorice so v zadnji tekmi 1. kola Prve lige Telemch premagali Bravo z 2:0. Goričani so vrnitev v elitno nogometno druščino začeli z zmago nad Bravom in prvimi tremi točkami. Svojega stratega Mirana Srebrniča so Primorci v uvodu v sezono 2022/23 nagradili s 100. trenerski zmago v prvi ligi.

Ključni trenutki tekme? V najtežjih trenutkih za gostitelje je sledil hiter napad Gorice in v 33. minuti je Alen Krajnc izkoristil grobo napako Nemanje Jakšića v obrambi. Situacijo je napačno namreč ocenil tudi šišenski vratar Matija Orbanič in Krajnc jo je s kakšnih 17, 18 metrov rahlo na levi strani mojstrsko poslal v prazno mrežo.

Z igralcem manj je bilo še težje

Ko je Stefan Milić v 39. minuti po nepotrebnem prekršku prejel rdeči karton, je bila igra Ljubljančanov nekaj trenutkov povsem brezglava in le sreča je bila razlog, da najprej Nejc Mevlja in nato Luka Baruca nista še drugič matirala Mitjo Orbaniča. Zelo nevaren je bil v 45. minuti tudi Darko Hrka v gneči v kazenskem prostoru Brava.

Tudi nogometaši Olimpije so odprli sezono zmagovito. FOTO: Črt Piksi

Gol za 2:0? V sodnikovem podaljšku je sledila kazen, ko so Goričani realizirali eno od redkih priložnost. Akcijo je na levi začel Žan Bešir, Leon Marinič je žogo podaljšal do Luke Vekiča, ki jo je zabil za končnih 2:0. Jan Andrejašič pa je imel po novi napaki ljubljanske obrambe v izdihljajih celo priložnost za 3:0.

Prva liga Telemach, 1. kolo :

Koper : Tabor Sežana 2:1 (1000 gledalcev; Kotnik 59, 81; Stanković 67)

Domžale : Celje 0:0 (800 gledalcev)

Maribor : Kalcer Radomlje 0:3 (2500 gledalcev; Čuić 11, Cerar 35, Nuhanović 75)

Olimpija : Mura 2:0 (Crnomarković 74, Pedro 94)

Gorica : Bravo 2:0 (800 gledalcev; Krajnc 33, Vekić 91)