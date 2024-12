Slovenija v Tivoliju naredila velik korak k EP

Slovenska futsalska reprezentanca je odlično začela kvalifikacije za preboj na evropsko prvenstvo 2026. Po uvodni zmagi na Norveškem z 2:1 so v Tivoliju gostili Madžarsko in v napeti tekmi slavili s 5:4. Varovance Tomislava Horvata naslednja tekma čaka 6. marca v Črni gori, ki je v 2. krogu izgubila proti Norveški z 0:1.

V Tivoliju so Slovenci po zaslugi Žige Čeha povedli in polčas dobili s 3:2, po golu Klemna Duščaka je semafor kazal že 5:2. A se Madžari niso predali in v 38. minuti so bili le še gol oddaljeni od Slovencev, ki so zdržali do konca in slavili sedmič na dosedanjih 18 medsebojnih tekmah.

FOTO: Aleš Fevžer/NZS

Na EP se bodo neposredno uvrstili zmagovalci vseh 10 skupin, najboljših osem drugouvrščenih čakajo dodatne kvalifikacije.