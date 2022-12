Sodišče v Barceloni oprostilo Neymarja in vse soobtožene

Sodišče v Barceloni je oprostilo brazilskega nogometnega zvezdnika Neymarja in vse soobtožene v sojenju zaradi domnevnih nepravilnosti med njegovim prestopom v špansko Barcelono iz brazilskega Santosa leta 2013, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Sodni senat je odredil »izpustitev devetih obtoženih«, ker niso ugotovili znakov kaznivega dejanja, je navedeno v sporočilu za javnost tega barcelonskega sodišča po sojenju. Med obtoženimi so bili tudi nekdanja predsednika katalonskega kluba Josep Maria Bartomeu in Sandro Rosell ter Neymar starejši, oče nogometaša, je sporočilo sodišče v izjavi.

Odmevno sojenje Neymarju mlajšemu se je začelo sredi oktobra v Barceloni, le mesec dni pred začetkom svetovnega prvenstva v Katarju. Tridesetletni Neymar, ki je iz Barcelone leta 2017 prestopil v PSG, in njegova Brazilija sta izpadla v četrtfinalu prvenstva v Katarju. Brazilce je po streljanju enajstmetrovk izločila Hrvaška. Tožilci so za Neymarja sprva zahtevali dveletno zaporno kazen in denarno kazen v višini 10 milijonov evrov, vendar so konec oktobra nenadoma umaknili obtožbe za korupcijo in goljufijo proti vsem obtoženim.

Brazilsko športno investicijsko podjetje DIS, ki je imelo v lasti 40 odstotkov Neymarjevih športnih pravic, ko je bil ta pri Santosu, je leta 2015 vložilo tožbo, češ da je bilo ogoljufano med igralčevim prestopom v Barcelono. Pri podjetju so ves čas trdili, da so se Neymar, Barcelona in brazilski klub dogovarjali, da bi prikrili resnične stroške njegovega prestopa, s čimer so podjetje ogoljufali glede njegovega pravega deleža, ki naj bi mu pripadal pri prestopu igralca.

DIS je tudi trdil, da ni bil obveščen o obstoju ekskluzivne pogodbe iz leta 2011 med Neymarjem in Barcelono. Toda španski tožilci, ki so sprva delili mnenje DIS, so kasneje dejali, da obtožbe podjetja »ne temeljijo na dokazih«. Ugotovili so, da gre za zadevo civilnega in ne kazenskega prava. Čeprav so tožilci opustili obtožbe, se je primer nadaljeval, ker je sodišče obravnavalo tudi ločeno obtožnico, ki jo je vložil DIS, kot to dovoljuje španska zakonodaja.

DIS je želel izterjati 35 milijonov evrov, za katere trdi, da naj bi mu pripadali.