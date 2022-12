Južnoameriški derbi lahko preprečita zgolj še Hrvaška in Nizozemska

Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Katarju bosta v petek znana prva polfinalista. Ob 16. uri v Al Rajanu prvi četrtfinalni dvoboj začenjata Brazilija in Hrvaška, ob 20. uri pa se bosta v Lusailu pomerili še Nizozemska in Argentina.

Brazilija in Hrvaška sta v osmini finala izločili azijska predstavnika Južno Korejo in Japonsko. Medtem ko so se Brazilci poigrali s Korejci in jih odpravili s 4:1, pa so Hrvati, ki branijo drugo mesto s SP 2018, po enajstmetrovkah premagali Japonce, pri čemer je bil junak vratar Dominik Livaković s tremi branjenimi streli z bele točke.

Čeprav je Hrvaška izkušena turnirska ekipa, na kar so opozorili v brazilskem taboru, pa so Južnoameričani v vlogi favorita glede na prikazano doslej. V njihov pri govori tudi dejstvo, da na štirih medsebojnih tekmah še niso izgubili. Toda zadnji dvoboj je star že več kot štiri leta. Brazilci sicer lovijo deveti polfinale mundialov, več, 12, jih ima doslej le Nemčija. Hrvati pa so na SP vedno prišli med najboljše štiri, ko so se prebili iz skupine. To velja tako za SP 1998 kot 2018.

Obračun ekip, ki počasi dvigata formo

Drugi obračun med Nizozemsko in Argentino je obračun ekip, ki počasi dvigata formo. Nizozemci so v osmini finala s 3:1 izločili ZDA, Argentinci pa so si po dominantni predstavi ob koncu otežili delo proti Avstraliji, ki so jo premagali z 2:1. Argentina ima precej možnosti v napadu, tako da težave Lautara Martineza, ki zaradi težav z gležnjem potrebuje protibolečinske injekcije, ne bi smele biti izgovor v primeru izpada.

Lionel Messi je v Katarju pokazal, da se lahko Argentina zanese nanj, na drugi strani bodo morali nizozemski branilci Jurrien Timber, Nathan Ake, Virgil van Dijk in druščina narediti vse, da mu preprečijo pot med četverico. Nizozemci se zavedajo, da je Messi verjetno najboljši igralec na svetu, a opozarjajo, da še zdaleč ni edini, na katerega morajo biti pozorni. Tu so izpostavili predvsem mladega napadalca Juliana Alvareza.

Tudi Nizozemska pa ima svoja napadalna orožja, v prvi vrsti Codyja Gakpa, marsikaj pa bo odvisno tudi od igre Memphisa Depaya. Zadnji medsebojni tekmi na SP sta se končali z 0:0, leta 2006 v skupinskem delu, leta 2014 pa v polfinalu, ko je po enajstmetrovkah napredovala Argentina.

V soboto bosta še preostala četrtfinalna obračuna. Ob 16. uri bosta v Dohi igrala Maroko in Portugalska, ob 20. pa v Al Khoru Anglija in Francija. Polfinalni tekmi bosta 13. in 14. decembra, tekma za tretje mesto 17., veliki finale pa 18. decembra.