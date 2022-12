Flick napovedal novo pot za nemški nogomet, Müller: To je katastrofa

»Nemški nogomet se bo podal v novo smer, in to zelo kmalu,« je po zmagi nad Kostariko, ki zaradi uspeha Japoncev na tekmi s Španijo (2:1) ni bil dovolj, da bi Nemčijo rešil pred izpadom s svetovnega prvenstva, povedal selektor nemške izbrane vrste Hans-Dieter Flick.

V skupini E je Nemčija z nastopi začela s presenetljivim porazom z Japonsko (1:2), proti Španiji pa je pokazala povsem drugačen obraz in bila bližje zmagi kot tekmeci (1:1). Pred zadnjim kolom so Nemci potrebovali »uslugo« Špancev, ki bi ob nemški zmagi nad Kostariko morali vsaj remizirati z Japonci, da bi Nemčiji omogočili napredovanje, a so doživeli podobno usodo kot »elf« in z zelo slabim drugim polčasom utrpeli poraz, nekaj minut pa so bili ob vodstvu Kostarike proti Nemčiji s slednjo celo na pragu slovesa od tekmovanja.

Toda na koncu je najkrajši konec skupaj s Kostariko potegnila Nemčija, ki si slabše »generalke« pred domačim evropskim prvenstvom, ki bo na sporedu že čez leto in pol, ni mogla niti zamisliti. Selektor Flick je po tekmi s Kostariko napovedal kritično oceno vseh vidikov nemških nastopov na mundialu, ki se je že leta 2018 v Rusiji (takrat še pod vodstvom predhodnika Joachima Löwa) končal po skupinskem delu.

Müller: Če je bila to moja zadnja tekma za Nemčijo, mi je bilo res v veselje

»V luči eura je zdaj težko govoriti o tem, a najprej moramo oceniti naše nastope na mundialu ter se podati v drugačno smer. To je naslednji korak, ki ga bomo naredili, in to zelo kmalu. Lahko se hitro poberemo in zacelimo rane. Videli bomo, kakšna bo prihodnost in kako bi lahko vpeljali naše ideje. Sem zelo kritična oseba in ocenili bomo vse,« je dejal Flick, zmagovalec lige prvakov in osvajalec vseh ostalih pokalov z Bayernom v sezoni 2019/20.

Po ocenah nemških medijev nova usmeritev vključuje tudi slovesa nekaterih izkušenejših mož, kot so Thomas Müller, Manuel Neuer in Mario Götze. Müller, ki je v dresu z državnim grbom na mundialih debitiral leta 2010 v Južni Afriki, je bil kot ponavadi brez dlake na jeziku.

»To je popolna katastrofa. Neverjetno grenka izkušnja je za nami, počutili smo se povsem nemočni. Če je bila to moja zadnja tekma za Nemčijo, mi je bilo res v veselje, najlepša hvala,« je dejal napadalec Bayerna. Flick ni želel razpredati o razpletu tekme med Španijo in Japonsko, ki je Japoncem celo prinesla prvo mesto v skupini in tekmo s Hrvaško v osmini finala, Špancem pa na papirju »lažjega« nasprotnika v Maroku in tudi obvoz Brazilije vse do (morebitnega) finala.

»Vseeno mi je za ostale ekipe, vse je na nas. Če pogledate tekme in število golov, ki smo jih zakrivili sami, sem prepričan, da smo naše možnosti zapravili na tekmah s Španijo in Japonsko. Moraš izkoristiti svoje priložnosti in doseči gole. Če bi jih, bi bila to zdaj drugačna zgodba. Veliko posamičnih napak se nam je pripetilo in to me je zelo ujezilo. Ekipi sem povedal, da sem jezen. Toda izgovorov ne iščem, našo dolžnost smo danes izpolnili in prišli do zmage, toda izid bi lahko bil boljši,« je še dodal Flick, čigar moštvo je na koncu za Španijo zaostalo zaradi slabše razlike v golih. Španci so dosegli tri več in prejeli dva manj, seveda predvsem po zaslugi zgodovinske zmage nad Kostariko s 7:0 že v uvodnem kolu.