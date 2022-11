Francozi do konca turnirja brez poškodovanega Lucasa Hernandeza

Član münchenskega Bayerna Lucas Hernandez si je poškodoval koleno na uvodni tekmi, ob zmagi branilcev naslova proti Avstraliji s 4:1, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Strgal naj bi si sprednjo križno vez, so sporočili iz francoske nogometne zveze, kar pomeni, da so pod resnim vprašanjem tudi njegovi klubski nastopi do konca sezone 2022/23. Hernandeza je po 13 minutah zamenjal brat Theo Hernandez, član AC Milana, ki je bil na koncu med najvidnejšimi posamezniki dvoboja.

Selektor Didier Deschamps je tako ostal z zgolj 24 igralci, potem ko je prvake pred turnirjem v Katarju zajela epidemija poškodb. Dobitnik zlate žoge za leto 2022 Karim Benzema je v soboto ostal brez mundiala zaradi poškodbe leve stegenske mišice, Paul Pogba, N'Golo Kante in Presnel Kimpembe, trije ključni igralci ekipe, ki je osvojila svetovno prvenstvo v Rusiji leta 2018, so bili poškodovani že pred odhodom ekipe na Arabski polotok.

Francija želi postati prva ekipa, ki bo ubranila naslov po Braziliji leta 1962, proti Avstraliji so galski petelini sicer hitro zaostali, a nato stopili na plin in močno zasenčili socceroose. Dvakrat, v 32. in 71. minuti, je zadel zimzeleni srednji napadalec Olivier Giroud, potem ko je na 1:1 v 27. minuti izenačil vezist Adrien Rabiot, še pred drugim zadetkom Girouda pa se je z novim zadetkom na mundialih izkazal najboljši mladi nogometaš SP v Rusiji, zvezdnik Paris Saint-Germaina Kylian Mbappe.