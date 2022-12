Lionel Messi je najboljši nogometaš mundiala

Lionel Messi je ob naslovu svetovnega prvaka z Argentino postal tudi najboljši nogometaš svetovnega prvenstva v Katarju. Najboljši strelec je z osmimi goli postal Kylian Mbappe, najboljši mladi nogometaš je Argentinec Enzo Fernandez, medtem ko je zlato rokavico za najboljšega vratarja SP prejel še en Argentinec Emiliano Martinez.

Najboljši igralci nogometnih svetovnih prvenstev (nazive delijo od leta 1982 dalje).

2022 Katar Lionel Messi (Arg)

2018 Rusija Luka Modrić (Hrv)

2014 Brazilija Lionel Messi (Arg)

2010 JAR Diego Forlan (Uru)

2006 Nemčija Zinedine Zidane (Fra)

2002 Japonska/Južna Koreja Oliver Kahn (Nem)

1998 Francija Ronaldo (Bra)

1994 ZDA Romario (Bra)

1990 Italija Salvatore Schillaci (Ita)

1986 Mehika Diego Maradona (Arg)

1982 Španija Paolo Rossi (Ita)

Na letošnjem SP so moštva na 64 tekmah dosegla 172 golov, kar je največ v zgodovini mundialov. Povprečno so na tekmah mrežo zatresla 2,69-krat na tekmo, kar je podobno kot pred štirimi leti, ko je na prav toliko tekmah padlo 169 zadetkov.

Prejšnji rekord za največ golov na SP sta si delila prvenstvi leta 1998 v Franciji in 2014 v Braziliji. Kljub temu turnir v Katarju ni bilo prvenstvo z najvišjim povprečjem zadetkov na tekmo. To pripada SP v Švici leta 1954, ko so moštva na 26 tekmah dosegle kar 140 golov za povprečje 5,38 gola na tekmo.

Le šestkrat 0:0

Med vsemi tekmami se jih je šest v Katarju končalo z najmanj priljubljenim rezultatom 0:0, na dveh je padlo po sedem golov, v finalu pa le eden manj. Štiriinšestdeset tekem v Katarju si je ogledalo vse skupaj 3.404.252 gledalcev oziroma 53.191 na tekmo. Finale si je na stadionu Lusail Iconic ogledalo 88.966 gledalcev.

Na zadnjem prvenstvu v Rusiji si je tekme ogledalo 3.031.768 gledalcev ali 47.371 na tekmo, najbolj gledano SP med vsemi pa je bilo leta 1994 v ZDA. Tekme si je takrat ogledalo 3.587.538 ljudi oziroma 68.999 na tekmo.