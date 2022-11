Po treh dneh že skoraj za tri polčase sodniških podaljškov

Potem ko je prvi polčas tekme med Anglijo in Iranom že v prvem kolu skupinskega dela svetovnega prvenstva spisal nogometno zgodovino kot najdaljši v zgodovini mundialov (14 minut in 8 sekund), je tudi nadaljevanje SP v Katarju minilo v znamenju ekstremno dolgih sodniških podaljškov. Po osmih odigranih dvobojih je v uradni statistiki že 131 minut, ki so jih nogometaši skupno odigrali po izteku rednega dela polčasov. Sodniki so tekme v povprečju torej podaljšali za več kot 16 minut.

»Če si želimo, da bo žoga dlje časa v igri, potem moramo biti pripravljeni na takšne podaljške,« je opozoril šef sodniškega odbora pri Mednarodni nogometni zvezi, upokojeni italijanski delivec pravice Pierluigi Collina.

»Pomislite samo na tekmo s tremi goli. Proslavljanje običajno vzame minuto ali minuto in pol, ob treh zadetkih torej izgubiš pet ali šest minut. Želimo točno izračunati sodniški podaljšek ob koncu vsakega polčasa, pri tem pa lahko sodeluje četrti sodnik. Zelo uspešni smo bili v tem pogledu že v Rusiji in enako pričakujemo tudi v Katarju,« dodaja Collina.

Vinčić bi skoraj postal rekorder

Navijači na štadionih in tudi nogometaši na zelenici nad »novostjo« zaenkrat niso najbolj navdušeni, torkov večerni obračun med Francijo in Avstralijo (4:1) je bil odločen že dolgo pred zadnjim sodnikovim žvižgom, čeprav sta v drugem polčasu padla zgolj dva zadetka in daljših prekinitev ni bilo, pa je južnoafriški sodnik Victor Gomes tekmo končal šele v 98. minuti.

Na uvodni torkovi tekmi med Argentino in Savdsko Arabijo (1:2) bi slovenski sodnik Slavko Vinčić s sodelavci kmalu podrl svež rekord Brazilca Raphaela Clausa s tekme med Anglijo in Iranom, muke Lionela Messija in Argentincev je namreč Mariborčan končal po 13 minutah in 48 sekundah podaljška drugega polčasa, ki se je v zgodovino vpisal kot drugi najdaljši v zgodovini mundialov.