Pri 34 letih izpolnil otroške sanje: Starejši sem, bolj sem čustven

Po zmagi Poljakov nad Savdsko Arabijo (2:0) na prvi tekmi 2. kola skupine C je jasno, da bosta moštvi o svoji usodi odločali v zadnjem kolu. Pred večerno tekmo med Mehiko in Argentino, slednja je v prvem kolu šokantno izgubila s Savdsko Arabijo in bi jo poraz že izločil iz kombinacij za osmino finala, je svoj veliki trenutek dočakal poljski zvezdnik Robert Lewandowski.

Ta je ob uvodnem remiju z Mehičani (0:0) zapravil enajstmetrovko in s tem še podaljšal čakanje na prvenec z mundialov, urok svetovnih prvenstev pa je vendarle uspel prekiniti v 82. minuti sobotne tekme s Savdsko Arabijo, ko je izkoristil napako branilca, mu vzel žogo in mirno zadel za končnih 2:0.

»Izpolnile so se mi otroške sanje,« je spletna stran poljskega časnika Gazeta Wyborcza citirala Lewandowskega, ki je po zadetku dolgo časa ležal na zelenici in, ko so mu navdušeni soigralci vendarle dovolili vstati, razkril solzne oči. »​Vem, da bi to lahko bilo moje zadnje svetovno prvenstvo. Tudi zato sem si želel dokazati, da na mundialih nisem zgolj nastopal, temveč tudi zadeval. Res je, da je dobrobit ekipe na prvem mestu, a še bolje je, če lahko to združiš z lastnimi zadetki. Takšen sem – nekaj odstotkov v meni se vedno želi vpisati v statistiko, sem vendar napadalec, ki tudi po asistenci (tokrat je podal za prvi gol Piotra Zelinskega v 39. minuti, op. a.) razmišlja, da potrebuje tudi zadetek,« je dodal Lewandowski, ki so ga pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) razglasili za najboljšega posameznika tekme.

Pohvale si seveda zasluži tudi vratar Wojciech Szczesny, ki je po vodilnem zadetku Zielinskega v zaključku prvega polčasa ubranil najstrožjo kazen Salemu Al-Dawsariju. Vratar Juventusa je zbral že devet obramb in je na letošnjem mundialu še nepremagan, do večernih tekem med Dansko in Francijo ter Argentino in Mehiko je med vratarji letošnjega SP tudi vodil po številu obramb (9/9).

»Kar se tiče čustev, sem že med petjem naše himne začutil nekaj posebnega, to je težko opisati,« je še povedal Lewandowski. »Med tekmo in seveda po našem golu pa je na plano privrelo vse, kar je bilo v meni: sanje, pomembnost gola in to, kako sem ga zabil ... Uresničile so se mi vse sanje še iz časov, ko sem bil majhen otrok. Ko igraš za reprezentanco, se moraš osredotočati na rezultate, a vedno sem si želel zadeti na svetovnem prvenstvu. Vesel sem, da sem se lahko nekaj naučil iz napake (s prve tekme SP, op. a.), naučil sem se, da se moram boriti. Z leti postajam vedno bolj čustven in zavedam se, da bi to lahko bil moj zadnji mundial.«