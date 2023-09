Španska nogometna zveza odslovila selektorja ženske reprezentance

Španska nogometna zveza (RFEF) je objavila, da je odpustila selektorja ženske reprezentance Jorgeja Vildo, ki je svoje izbranke nedavno popeljal do naslova svetovnih prvakinj.

Španska zveza je Vildo odpustila deset dni za tem, ko je Mednarodna nogometna zveza Fifa suspendirala predsednika RFEF Luisa Rubialesa zaradi tega, ker je na podelitvi kolajn po finalu SP v Sydneyju brez njenega dovoljenja na usta poljubil reprezentantko Jenni Hermoso.

Vildi je odpustnico vročil novi izvršni odbor, ki so ga sestavili po začasnem Rubialesovem suspenzu. V sporočilu za javnost RFEF ni omenil Hermoso, Rubialesa ali škandala zaradi poljuba, Vildi se je le zahvalil za njegovo »izjemno športno zapuščino«.

Rubiales in njegov poljub sta hitro postala predmet nacionalne razprave o pravicah žensk in o seksističnem obnašanju. Vilda, ki so ga imeli za tesnega Rubialesovega sodelavca, je bil na udaru kritik od lanskega leta, ko je 15 igralk zahtevalo njegov odhod s selektorskega mesta zaradi neprimernih metod treninga.

Španke so zahtevale tudi enake pogoje, kot jih ima moška španska reprezentanca. Večino igralk, ki so začele to pobudo, so odstranili iz reprezentance, čeprav so izpolnili nekater zahteve.

Športna novinarka Danae Boronat, ki se je pogovarjala s španskimi igralkami za svojo knjigo, je dejala, da so Španke obtožile Vildo manipulativnih metod, kot je sugeriranje starejšim reprezentantkam, kaj bi morale govoriti v intervjujih.

Vildo in selektorja moške reprezentance Luisa de La Fuenteja so posneli, kako ploskata Rubialesu, ko je ta 25. avgusta dejal, da ne bo odstopil s položaja po incidentu s poljubom. Pozneje pa sta izjavila, da obsojata njegovo obnašanje.