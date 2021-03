Španci so se prvi polčas ogrevali, v drugem so zadevali

Najbližje prvemu slovenskemu golu je bil Timi Max Elšnik. FOTO: Jure Eržen/Delo



Španci panični ob prekinitvah

Euro U-21, skupina B Slovenija : Španija 0:3 (0:0) Štadion Ljudski vrt, brez gledalcev, sodnik Francois Letexier (Francija) 7.

Strelci: 0:1 – Puado (Diaz, 53), 0:2 – Villar (Cucurella, 54), 0:3 – Miranda (Garcia, 89).

Slovenija: Vekić 7, Žinič 6, Zaletel 6, Brekalo 6, Kolmanič 5,5, Petrović 6, Gnezda Čerin 6, Rogelj 5,5 (od 88. Svetlin –), Elšnik 6 (od 72. Prelec –), Matko 5,5, Celar 6 (od 59. Medved 5,5), selektor: Milenko Aćimović 5,5.

Španija: Fernandez 6, Pipa 6,5, Guillamon 5,5, Cuenca 6, Miranda 6,5, Diaz 6,5 (od 84. Beltran –), Puado 6,5 (od 70. Pino –), Zubimendi 6 (od 58. Moncayola 6), Villar 6,5, Cucurella 7 (od 58. Garcia 6,5), Ruiz 6 (od 85. Gomez –), selektor: Luis De la Fuente 7; streli: 7:21, na vrata: 0:11; posest žoge v %: 33:67; koti: 4:5; prekrški: 6:8.

Izid in pari – Italija : Češka 1:1 (Gianluca Scamacca 31.; Giulio Maggiore 75., avt.; rdeča kartona: Sandro Tonali 84., Riccardo Marchizza 90., 2RK); sobota: Slovenija – Češka (18), Španija – Italija (21); torek: Slovenija – Italija (21), Španija – Češka (21).



Bliskovito in učinkovito za konec slovenskih sanj

Slovenska nogometna reprezentanca ni bila kos prvim favoritom prvenstva Špancem, ki so Dejanu Petroviću in drugim našim igralcem pripravili tudi učno uro za drugo tekmo s Češko. Foto Jure Eržen

Po obetavnih prvih 45 minutah otvoritvene tekme 23. evropskega prvenstva za nogometaše do 21 let in upanju, da lahko Slovenija že takoj pripravi senzacijo v Ljudskem vrtu, so se na začetku drugega polčasa razblinile vse neznanke v razmiku slabih dveh minut. Branilka evropskega naslova Španija je z golomv 53. minuti inv 54. minuti dosegla dva na las podobna gola – v kazenskem prostoru s približno 13 m. Dvoboj neenakovrednih reprezentanc je bil odločen. Tretji gol za zmago s 3:0 je dosegelv predzadnji minuti.Slovenski fantje so se ob visokem porazu morda tudi veliko naučili, v soboto jih čaka še njihova »tekma prvenstva«: v Celju se bodo pomerili s Češko, ki je z Italijo iztržila neodločen izid (1:1).Selektorski tekmovalni debutni bil uspešen, toda puške zlepa ne velja vreči v koruzo. Španija je bila vendarle previsoka začetna ovira za neizkušene slovenske igralce. Prav to podrobnost je po tekmi izpostavil kapetan moštva, ki je v 70. minuti zapravil najlepšo priložnost za gol.»Najbolj je prišla do izraza izkušenost zaradi težkih tekem, ki jih imajo Španci v državnem prvenstvu. Kaj se je zgodilo na začetku drugega polčasa? Res smo stopili višje in poskusili stisniti tekmece, a je prišlo do trenutka nezbranosti. In seveda do odlično izpeljanih akcij Špancev,« je povedal kapetan.Aćimovićeva nekoliko presenetljiva začetna enajsterica je dala vedeti, da si v našem taboru seveda niso zamislili odprtega dvoboja s tehnično dovršenimi Španci. Vendar so vseeno preveč stali »za žogo«, tekali okoli nje in trošili preveč moči. Obrambno so bili dokaj uspešni, Špancem zadnja podaja ni šla od nog, dvakrat, trikrat je uspešno posredoval vratarSlovenija je v valovih poskušala z visoko postavitvijo onemogočiti razvoj igre osrednjih španskih branilcev, ki sta imela največ žogo v svojih nogah in bila tudi najbolj nevarna sama sebi. Po prvem spodrsljajuse jeponudila ena od lepših priložnosti, da bi s samostojno akcijo položil na zadnjico še drugega Španca in morda izsilil kaj več, kot je. In res ni veliko, niti strela.Naši fantje, sicer tekaško razpoloženi in vselej blizu žogi, so bili napadalno pričakovano šibkejši, a si ne bodo mogli očitati, da so bili povsem brezzobi. S še več (pre)drznosti in iz dveh, treh podaj po prekinitvah, ki so Špance prisilile v panične obrambne rešitve, bi lahko iztržili tudi sanjski gol.Še ne povsem ogreti in prepričljivi Španci so bili dolžniki iz prvega polčasa in to so najbolj krut način potrdili v drugem polčasu. Kot najbolj izurjeni konkvistadorji na osvajalskih pohodih po drugih celinah so tudi pod Pohorjem prišli do plena, ki so ga ves prvi polčas neuspešno lovili v zanko. Vloga prvega osvajalca je pripadla kapetanu, ki je z leve strani posla oba »smrtna« predložka. Pri prvem je strelcu Puadi v kazenskem prostoru spustil žogo Milanov zvezni igralec, pri drugem pa je nasprotni napad in kapetanovo podajo s prvim dotikom spremenil v gol Villar.Škoda, Slovenija je na hitro in naivno izpustila priložnost za vsaj manjše presenečenje. Vidno neuigrani Španci so bili namreč na trenutke zelo nespretni, pa čeprav je bil vratar Vekić na koncu vendarle prvi mož med slovenskimi nogometaši, saj je preprečil višji poraz.»Prvi polčas je bil zelo dober, imeli smo tudi priložnosti. Če bi dosegli gol, bi se lahko tekma zavrtela nekoliko drugače. Španci, ki so pokazali kakovost, so kaznovali vse naše napake, a fantom ne moremo ničesar očitati. Garali so, samo tako lahko igrajo. Glave gor, turnir se je šele začel in na voljo je še šest točk,« je piko na i po ognjenem krstu na velikih tekmovanjih v vlogi selektorja postavil ne preveč razočarani Aćimović.