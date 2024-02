Zvezdnik Liverpoola najel varnostnike zaradi zalezovalke

Liverpoolov zvezdnik Trent Alexander-Arnold ima za seboj težavne mesece. Bočnega branilca rdečih je zalezovala spolna odvisnica, zaradi česar je 26-letni nogometaš najel varnostnika in sprejel še nekaj drugih varnostnih ukrepov, kot je bila menjava številka mobilnega telefona, namestitev varnostnih kamer v domu in drugih najsodobnejših sistemov.

»Za Trentom je več kot eno leto pekla. Ženska je terorizirala njega in njegovo družino, zasipavala ga je z jasnimi sporočili, klicala in na dom pošiljala neumna pisma ter opolzka gradiva,« je razkril tabloid The Sun. Občasnemu angleškemu reprezentantu in nepogrešljivemu možu v moštvu trenerja Jürgna Kloppa so že prej svetovali, da naj ne objavlja svojih gibanj na družbenih omrežjih, saj so potem opolzka pisma in gradiva prejemali tudi njegovi družinski člani. Igralčeva zasebnost je bila kršena do te mere, da so pregledovali njegovo pošto. Zalezovalka se je pojavljala tudi na treningih, domu in v restavracijah, ki jih je obiskoval nogometaš.