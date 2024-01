Štadion luči bo po osmih letih znova dočakal severnjaški derbi

Po prazničnem obdobju se nogometno kolesje vrti naprej, tokrat bodo v ospredju pokalna srečanja v Španiji in Angliji, tudi derbi, ki so ga na severu Otoka čakali dolgih osem let. V Italiji nedeljski dvoboj na Olimpicu tudi boj za ligo prvakov.

Stavite na svojega favorita v derbijih na tujih nogometnih zelenicah. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Sunderland – Newcastle (sobota, 13:45): Osem let so navijači večnih rivalov s severa Anglije čakali na nov dvoboj Sunderlanda in Newcastla in ga dočakali v tretjem krogu pokala FA. Gostili ga bodo drugoligaši iz Sunderlanda, ki na štadionu luči nikakor ne najdejo poti nazaj med elito, vseeno pa črne mačke derbi pričakujejo z optimizmom. Newcastle je v veliki krizi, utrujene noge po naporni sezoni lige prvakov in poškodbe so zdelale ekipo, ki je slavila le enkrat na zadnjih osmih tekmah. Eddie Howe je pod vse večjim pritiskom, v pokalu FA so si obetali lažjega nasprotnika, dobili pa rivala, proti kateremu so nazadnje zmagali davnega leta 2011. Tip: 2.

Elche – Girona (sobota, 18:00): Španski pokal ta konec tedna prinaša vrsto zanimivih dvobojev, Jan Oblak bo z Atleticom iz Madrida poizkusil pozabiti na poraz proti Gironi in izločiti Lugo, prav zadnji tekmeci colchonerosov pa bodo pod drobnogledom proti Elcheju, ki je še lani igral med elito. Girona po dobrem začetku sezone ne popušča, s potentnim napadom ji je letos redko kdo kos, trenutno so Katalonci glavni rivali madridskega Reala za naslov španskega prvaka. Tudi rezervisti Girone bodo proti Elcheju poskusili trenerju Michelu dokazati, da si zaslužijo več priložnosti, samozavesti pa v odkritju letošnje sezone že zdaj ne primanjkuje. Tip: 2.

Nogometaši Girone igrajo neustrašno, kot da bi favorizirane rivale premagovali že dolga desetletja. FOTO: Pau Barrena/AFP

Arsenal – Liverpool (nedelja, 17:30): Do začetka božično-novoletnih praznikov glavna rivala za naslov angleškega prvaka se bosta pomerila še v najstarejšem tekmovanju na svetu, pokalu angleške nogometne zveze. Arsenal je na zadnjih šestih srečanjih slavil le enkrat in čeprav se zvezdniki želijo oddolžiti za poraz s Fulhamom, bo Mikel Arteta najbolj obremenjenim članom prve enajsterice najbrž namenil nujno potreben oddih. Na drugi strani je Liverpool ravno v času, ko je tekmovalni koledar najbolj zgoščen, ujel vrhunsko tekmovalno formo, a ostal brez Mohameda Salaha, ki je odšel na afriško prvenstvo. V njegovi odsotnosti bo Jürgen Klopp še več upov položil na ramena Darwina Nuneza, na priložnost pa s klopi čaka tudi Harvey Elliott. Tip: 2.

Roma – Atalanta (nedelja, 20:45): Pred dvobojem v italijanski prestolnici tekmeca na lestvici loči le točka, obe ekipi sta med tednom potrdili mesto v četrtfinalu italijanskega pokala. Več dela je imela Roma, ki je visela proti Cremoneseju, a sta zvezdniška napadalca Romelu Lukaku in Paolo Dybala po vstopu s klopi preobrnila potek srečanja. Roma ima letos veliko težav z ekipami z zgornjega dela lestvice, nedeljska tekmeca pa si v lovu za elitno četverico ne smeta privoščiti poraza. Za navijače Rome je vzpodbudno dejstvo, da so sinovi volkulje na zadnjih sedmih tekmah na Olimpicu prejeli le tri zadetke. Tip: 1.

Basel - Bayern (sobota, 15:30): Bavarci so po kratkem novoletnem odmoru, nekateri zvezdniki so ga izkoristili za skok v tople kraje, tudi na Maldive, začeli priprave na odločilni drugi del sezone. Prvi del jih čaka v domačem okolju, na pripravljalni tekmi se bodo na St. Jakob’s Parku pomerili z domačim Baslom, nato jih pred začetkom drugega dela sezone čaka še mini pripravljalni kamp na Portugalskem. Glavni zvezdniki bodo po napovedih dobili le prgišče minut, zato se Baslu obeta lepa priložnost za revialno, a kljub temu prestižno zmago. Tip: 1.