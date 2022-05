Številni so blesteli, a le Fegic je zabil dva gola Realu

V nadaljevanju preberite:

Pisana je zgodovina Hrvaškega nogometnega kluba Rijeka, v kateri so sodelovali tudi slovenski akterji. V dobi velikih predstav z Juventusom in Realom je blestel Ajdovec Adriano Fegic, sledil mu je Kranjčan Matjaž Florjančič, zvrstili so se še številni naši aduti, na klopi pa sta vsak ob svojem času zablestela Matjaž Kek in Simon Rožman ...