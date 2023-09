Švedinja je na stadionu v gozdu videla več živali kot ljudi

Italijanke in Švedinje so tekmo lige narodov igrale v Castel di Sangru, česar pa niso z navdušenjem sprejele Švedinje. Kapetanka Kosovare Asllani je bila zelo ostra in je jezno pozvala organizatorje, Nogometno zvezo Italije.

»Zelo neprimerno je, da je italijanska zveza izbrala stadion 'v gozdu'. Tukaj sem videla več živali kot ljudi,« ni varčevala z ostrimi besedami po rodu Kosovarka, članica ženske sekcije slavnega Milana. Aslanijeva, ki velja za zelo dejavno pri uveljavitvi ženskega nogometa in pravic igralk ter je tudi podprla španske kolegice v aferi poljub, je italijanski krovni organizaciji dala tudi nasvet.

»Počastiti bi morali svojo reprezentanco in ji dovoliti, da igra na večjem stadionu, da bi videli, koliko gledalcev lahko privabijo,« je povedala na igrišču vselej bojevita 34-napadalka. Švedinje so pred 2500 gledalci zmagale z 1:0.