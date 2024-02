Nič več 'Neverkusen'? Tako kvalitetna tekmeca se ne bosta razšla z 0:0

Nemško nogometno prvenstvo je znova dobilo derbi, ki bundesligo vrača v soj žarometov. V sobotnem poznem popoldnevu se bosta v Leverkusnu pomerila vodilni Bayer in prvi zasledovalec Bayern, ki bi v primeru zmage skočil nazaj na vrh prvenstvene lestvice. Prestižni dvoboj za vrh pričakujejo tudi španski navijači, Girona bi z zmago vrgla rokavico madridskemu Realu in potrdila, da je sanjski scenarij v slogu Leicestra povsem realen.

Tomas Tuchel je letos nekajkrat že zaskrbljeno pogledoval v tla, kako bo v soboto? FOTO: Leonhard Simon/Reuters

Že dolgo serijski nemški prvaki iz Münchna niso imeli tako močnega rivala, kot je v letošnji sezoni Bayer iz Leverkusna. Edino neporaženo moštvo v bundesligi ima vse karakteristike šampionske zasedbe - izdelan koncept igre, odlično vzdušje v slačilnici, vizionarskega stratega na klopi, v zadnjih kolih pa tudi zmage v izdihljajih tekem. Brez poljuba sreče v lovu na »solatni krožnik« ne gre, a jo Bayer z vščenim, napadalnim slogom igre uspešno izziva.

Sezona Bayerja je vredna superlativov, pa vendar po 20 tekmah bavarski rivali za njimi zaostajajo le za dve točki. »Razburljivo je, da obe moštvi tako uspešno zbirata točke. Leverkusen ima veliko kvalitete, prislužili so si vse točke, so zelo stanovitni v igri in ne delajo napak. A verjamem, da imamo mi še veliko rezerv, zaradi poškodb smo pogrešali številne nosilce igre, zdaj pa je čas, da udarimo po mizi in pokažemo pravi obraz in osvojimo pomembno zmago,« je bil na druženju z mediji pred današnjo tekmo odločen Thomas Tüchel.

Pogled na zdravniški karton Bayernovemu strategu prinaša več optimizma kot pred tednom dni. »Alphonso Davis bo manjkal, Manuel Neuer bo skoraj gotovo nared, a se bomo odločili pred tekmo, Kim Min-jae, Dayot Upamecano in Joshua Kimmich pa so povsem pripravljeni na igro in bodo v kadru,« je razkril 50-letni strateg. Danes ob 18.30 se ljubiteljem nogometa obeta napadalni spektakel: Bayern ima najboljši napad v ligi (59 zadetkov), dosegli so največ golov z glavo (13), sprožili daleč največ strelov proti vratom nasprotnika (401), imajo najboljšega strelca Harrya Kana (24 zadetkov) in asistenta lige Leroyja Saneja (12 asistenc). V večini statističnih kategorij so jim lekarnarji tik za petami, zato mreže bržkone ne bodo mirovale. »Ne verjamem, da se ta tekma lahko konča z 0:0, obe ekipi imata v napadu veliko preveč kvalitete,« zaključuje Tüchel.

Katalonski naskok na Santiago Bernabeu

Sloviti madridski štadion Santiago Bernabeu je pospremil veliko pomembnih derbijev s katalonskimi rivali, le redko pa se je v tej vlogi znašla Girona. Položaj je na las podoben tistemu v nemški bundesligi - Real ima pred današnjim dvobojem (18.30) dve točki prednosti pred Girono, z zmago bi na vrhu lažje zadihali, v primeru gostujočega uspeha bo ekipa Michela dokončno potrdila kredibilnost v lovu za naslovom španskega prvaka.

Jude Bellingham je v tej sezoni že pri 14 golih v la ligi. FOTO: Juan Medina/Reuters

Zdravstveno stanje v Madridu ni najboljše, osrednji branilec Nacho zaradi poškodbe ne bo nared, za silo pa naj bi zdravniška služba zakrpala in usposobila vsaj Antonia Rüdigerja in Viniciusa. Zraven Nemca naj bi v osrčju obrambe po napovedih španskih analitikov zaigral Dani Carvajal, omenjajo tudi Aureliena Tchouamenija. »Prepričan sem, da ta tekma ne bo odločilna v boju za prvaka, sezona bo še zelo dolga. Obe ekipi imata dovolj kvalitete, da zdržita do konca, zbereta 80 ali več točk in osvojita ligo,« je bil na novinarski konferenci dobro razpoložen Carlo Ancelotti. Dotaknil se je tudi špekulacij glede mogoče upokojitve Tonija Kroosa po koncu aktualne sezone: »Če se bo res odločil za takšno potezo in bo šel do konca, potem ima res 'jajca'.« Še prej jih bo Kroos potreboval na zelenici, kjer nas nedvomno čaka zanimivih (vsaj) 90 minut nogometne igre.