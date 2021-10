Tuchel ne želi neskončnih pogovorov: Kam bi to vodilo?

Chelsea se je v sezono 2021/22 podal v krogu glavnih favoritov za vse naslove doma in v Evropi. Toda po porazih z 0:1 proti Manchester Cityju v prvenstvu na domači zelenici in v ligi prvakov v Torinu proti Juventusu je trener Thomas Tuchel priznal, da ima v tem trenutku njegovo moštvo težave z igranjem pod imperativom zmage. Ekipa, okrepljena s 115-milijonskim nakupom Romelujem Lukakujem, ni uspela zadeti na zadnjih dveh tekmah, Tuchel pa je ob vprašanju o težavah rojaka Kaiju Havertzu, ki je modrim v minuli sezoni z zmagovitim golom v finalu prinesel naslov v ligi prvakov, dejal, da gre razloge iskati širše.



»Vrnil se je in začel priprave ter pokazal drugačen odnos na treningu, zrel način treniranja, zrel način uporabljanja svojega telesa. Da, ni me sram reči, da smo pričakovali, da bomo med tekmami videli več tega. V isti sapi pa je pomembno to, da čutim, da je vsa ekipa malce zaostala za pričakovanji. Ne vem, zakaj,« se čudi Tuchel, ki je o kolektivnem razočaranju govoril že po nedavnem minimalnem porazu z Juventusom.



»​​Morda zaradi naših uspehov, morda zaradi pričakovanj, ki z uspehi pridejo. Zelo, zelo pomembno in potrebno je, da si to spravimo s hrbta, se osredotočimo in stvari takoj postavimo na svoje mesto. Absolutno si želimo več od Kaija, več si želimo od tega, česar je sposoben, saj je poln talenta. Nihče ni jezen nanj. A seveda, ko enkrat igraš za Chelsea, želimo od tebe najboljše predstave. Da, ta pričakovanja morajo sprejeti, a v isti sapi se jih morajo znebiti in biti čim boljši, kot so lahko, se trdo boriti za to, da postanejo pomembni igralci, kakršni si želijo biti. Vsakič je ključen trenutek. Mi bomo pritiskali. Poskušali bomo pomagati in igralci morajo to na koncu pokazati. To je njihova igra, to so njihovi trenutki, ki jih morajo izkoristiti in ceniti,« je nadaljeval Tuchel.

Ni razlogov za frustracije, ko igraš za enega najboljših klubov

Zelo obširno je spregovoril o še enem rojaku iz konice napada, Timu Wernerju, medtem ko se pojavljajo namigovanja, da se bo otrok Stuttgarta in nekdanji član Leipziga vrnil v domovino, saj se v Angliji nikakor ni znašel. 25-letnik je v minuli sezoni na prvih 11 tekmah za Chelsea po prestopu za 53 milijonov evrov dosegel osem golov, a do konca sezone (Tuchel je posle prevzel konec januarja 2021) je zmogel nasprotne mreže zatresti le še štirikrat. Prihod Lukakuja je njegove minute na igrišču še dodatno omejil.



»Dobil je nekaj igralnega časa. Bil je na igrišču proti Aston Villi, Tottenhamu, Manchester Cityju. Opravil je veliko dela, veliko šprintanja. Proti Cityju je bila zanj to nehvaležna tekma in mislim, da preprosto ni imel prostora proti Juventusu. To je bil tip tekme, na kateri je zelo težko uporabiti njegovo hitrost,«​ je nadaljeval Tuchel, nato pa se povsem razgovoril.



»​​Ne govorim veliko o okoliščinah in pričakovanjih, ki se tičejo igralcev, kam pa bi to vodilo? Nato bi imeli neskončne pogovore o vsakem igralcu. Zakaj bi govoril o denarju in prestopih s Kepo Arrizabalago? Govorim s Kepo mojih zahtevah, o njegovem položaju, kje mora biti, ko se gradi akcija, trenerji vratarjev opravljajo svoje delo z njim. Zakaj bi jaz z njim govoril o denarju? Zakaj bi morali s Timom govoriti o njegovih pričakovanjih, pričakovanjih v Angliji, pričakovanjih s strani lige? Zakaj bi? To bi bilo neskončno. Neskončni pogovori za koga? Mora se osredotočiti. Precej prepričan sem – mene sicer ni bilo tam –, da mu nihče ni obljubil, da bo v vsakem primeru igral vsako minuto. Mislim, da je podpisal z jasnim zavedanjem, da prihaja v eno najhujših konkurenc na svetu: da je igralec Chelseaja v Angliji. In tu smo. Je zato kakšen razlog za frustracije? Ne, ni ga. Je zdrav mlad tip, ki ima najboljšo službo na svetu pri enem najboljših klubov na svetu. Ni razloga, da je frustriran, a ima jih 100, da je vesel, da gre na polno na treningu, da je nabrušen in se bori za svoje mesto. To je situacija vseh. Življenje je bilo do nas dobro, ni razloga za frustracije,« varovancem na srce polaga Tuchel.



​Modri pred tekmo s Southamptonom zasedajo tretje mesto na lestvici, kjer imajo točko manj od vodilnega Liverpoola, branilec naslova Man. City pa je pred Londončani po zaslugi boljše razlike v golih. Po porazu z Juventusom je Chelsea v skupini H lige prvakov s tremi točkami na drugem mestu, tri točke za vodilnimi Torinčani, enako število točk kot zmagovalci letošnjega finala v Portu, kjer so bili z golom Havertza boljši od Man. Cityja, pa ima Zenit. V skupini igra tudi švedski prvak Malmö, ki pa z razliko v golih 0:7 zaseda zadnje mesto brez osvojene točke.

