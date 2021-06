Uefa pričakovano ukinja 56 let staro pravilo

Pravilo bo veljalo v vseh tekmovanjih Uefe

Krovna evropska nogometna zveza (Uefa) je sporočila, da bo že v prihajajoči sezoni 2021/22, ki je klubom omogočil napredovanje v naslednji krog tekmovanj kljub skupnemu neodločenemu izidu, če so dosegli več golov v gosteh. Novost oziroma ukinitev pravila je danes pričakovano in na pobudo številnih deležnikov v nogometni družini sprejel, ki ga vodi Aleksander Čeferin Pravilo o prednosti doseženega gola v gosteh je bilo v evropskih klubskih tekmovanjih. Veljalo je v dvobojih na izločanje, kjer ekipi igrata tekmi doma in v gosteh. V primeru, da sta ekipi na dveh tekmah dosegli enako število golov, je bila v prednosti tista, ki je v gosteh dosegla več zadetkov.Ukinitev pravila bo veljala za vsa klubska tekmovanja pod okriljem Uefe v moški, ženski in mladinski konkurenci, začelo pa bo veljati že v kvalifikacijah teh tekmovanj, je sporočila Uefa. Torej tudi v izločilnih dvobojih lige prvakov, evropske lige in novoustanovljene konferenčne lige.