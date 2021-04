Uefa razmišlja o (r)evoluciji nogometnih pravil

Pravilo v času pandemije dodatno nesmiselno

Na obzorju je drastična sprememba dela nogometnih pravil, ki jih poznamo danes. Evropska nogometna zveza (Uefa) pripravlja spremembo t. i.ki veljajo v izločilnih tekmah klubskih tekmovanj pod njenim okriljem, kakršni sta liga prvakov in evropska liga. Pravilo velja že od leta 1967, o morebitni ukinitvi pa smo pisali že pred dvema letoma V zadnjem obdobju se je pojavljalo več tovrstnih pobud, številni pa so prepričani, da bi Uefa s to potezo naredila izločilnein negotove do zadnje minute. To je ne nazadnje nedavno zatrdil tudi nekdanji selektor slovenske reprezentance U-21 Primož Gliha Uefa naj bi za zdaj pripravljalamed zahtevami o popolni odpravi tega pravila in zagovorniki statusa quo, ki temu nasprotujejo, na mizi pa so različne alternative. Pravilo o gostujočih golih naj bi tako veljalo le še do zadnje minute rednega dela povratne tekme, v morebitnem podaljšku pa ne.Po mnenju nekaterih naj bi bil to le še eden od korakov kV času pandemije koronavirusa je bilo pravilo o golih v gosteh tako ali tako pogosto, saj so številne tekme igrali na nevtralnih prizoriščih, večino pa pred praznimi tribunami.V veljavo stopi v primeru enake razlike v golih med (najmanj) dvema ekipama, v rednem delu tekmovanja pa v primeru enakega števila točk med dvema ekipama in nato enakega medsebojnega izkupička točk. Na boljšem je ekipa, ki je dosegla več golov v gosteh.