Florucz se seli k prvaku za visoko odškodnino, se obeta rekord? (VIDEO)

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je potrdil, da najboljši igralec zadnje sezone Prve lige Telemach Raul Florucz odhaja v Belgijo h klubu Royale Union Saint-Gilloise. Kot so dodali pri ljubljanskem klubu, ki bo čez mesec začel kvalifikacije za ligo prvakov, bodo zanj dobili rekordno odškodnino za prestope iz slovenske lige. Neuradno ta lahko na koncu znaša več kot šest milijonov evrov.

Florucz se je Olimpiji pridružil poleti 2023. Pogodbo s klubom je sicer sklenil že pol leta pred tem. Začetki v Ljubljani niso bili najlažji, saj je pred prvo uvrstitvijo kluba v skupinski del evropskega tekmovanja staknil poškodbo, a se nato uspešno vrnil in hitro uveljavil kot ključni igralec zeleno-belih.

Florucz je bil najboljši igralec v 1. SNL. FOTO: Luka Vovk/sportida

Ob začetku sezone 2024/25 je Olimpiji izdatno pomagal do nove uvrstitve v konferenčno ligo, odlične predstave pa je prenesel tudi v slovensko prvenstvo. V Prvi ligi Telemach si je prislužil naziv najboljšega strelca in igralca sezone. S svojimi igrami si je marca 2025 tudi priigral debi v avstrijski reprezentanci. Konec meseca maja je s svojimi soigralci v Stožicah dvignil pokal za naslov državnega prvaka.

V dresu Olimpije je zaigral na 58 ligaških, šestih pokalnih in 14 evropskih tekmah. Poskrbel je za skupno 29 zadetkov in 15 asistenc. Florucz je z belgijskim prvakom podpisal pogodbo do leta 2029.

Raul zapušča Stožice. FOTO: Leon Vidic

Če bo prestopna vsota dosegla omenjenih šest milijonov evrov, bo to potrjen rekord za prestope iz slovenske lige. Tudi po poročanju Sportkluba bo vsota rekordna (5,5 milijona osnovne odškodnine).

Za zdaj prva tri mesta zasedajo Ezekiel Henty, ki je iz Olimpije prestopil v moskovsko Lokomotivo za pet milijonov evrov, Jan Oblak, ki je za štiri milijone iz Olimpije odšel k Benfici, in Andraž Šporar, ki je za 3,8 milijona tudi iz Olimpije odšel v Basel.