V nogometni ligi ZDA začeli pred 75.000 svojimi navijači

Tudi onstran Atlantika je nogomet vse bolj priljubljena športna panoga. Američani so vstopili v letošnjo sezono nogometnega prvenstva, ki nosi ime Major League Soccer (MLS), že v prvih tekmah so dobili potrditev, da so na pravi poti. Sezona 2022 je krstna tudi za FC Charlotte, ki je eden od 28 klubov v MLS.

Na prvi domači tekmi na štadionu Bank of America je moštvo bodrilo 75.000 navijačev in pripravilo čudovito vzdušje. Charlotte je doma resda izgubil proti Los Angelex Galaxyju z 0:1, toda spektakel je kljub temu uspel. Liga MLS premore redni del, ki traja do začetka oktobra, in končnico, v njej pa bosta letos sodelovala tudi dva slovenska legionarja: levi bočni Žan Kolmanič (Austin) in vratar Aljaž Ivačič (Portland).

Igralski kader v MLS velja na trgu 952 milijonov evrov (Vir: Transfermarkt), najdražji je 20-letni argentinski krilni nogometaš Thiago Almada (20 milijonov €).