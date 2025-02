V Realu jokajo vsak vikend, a denar ne more kupiti vsega

Odnos med predsednikom Reala Florentinom Perezom in predsednikom la lige Javierjem Tebasom je že dolgo napet, pri vseh večjih vprašanjih v nogometnem svetu se znajdeta na nasprotnih bregovih, tako je bilo denimo tudi pri vprašanju superlige. Zdaj ima Tebas dovolj pritoževanja nad sodniškimi odločitvami, ki razburja špansko nogometno javnost.

»Šli so prek vseh meja dobrega okusa, postali so klub ljudi, ki neprestano jokajo, jokajo o tem, kdo jim bo sodil prihodnji teden in glede odločitev, ki so se zgodile prejšnji vikend. Vedno na svoji televiziji predstavijo zgodbo, ki je lažna in zavaja, a za njih je vse del širše zarote proti klubu. Prepričan sem, da to moti tudi številne privržence Reala. Če vprašate druge klube, so vsi prepričani, da gre večina odločitev v korist Reala in Barcelone, a nimajo vsi svoje televizije, da bi na dolgo in široko govorili o tem,« je po belem baletu udaril Tebas.

A tu se ni ustavil, kritike je usmeril tudi proti Perezu: »Real Madrid ni Florentino Perez, klub bi se moral znati distancirati od besed predsednika, zdaj se strinjajo z vsem, kar reče. On predstavlja nogometno oligarhijo, nogomet za bogate, predstavlja si, da lahko z denarjem kupi vse in želi nadzorovati vse.«

Florentino Perez je alfa in omega madridskega Reala. FOTO: Ana Beltran/Reuters

V zadnjih tednih je Real zaostril medijski boj s sodniško organizacijo, ko je znano, kdo sodi na naslednji tekmi kraljevega kluba, v klubskih medijih temeljito analizirajo njegove bivše tekme in iščejo znake, da bi lahko želel oškodovati Real, kar je Tebasa napeljalo k jeznemu intervjuju, kot ga povzema časnik AS.