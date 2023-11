Milijarda ovir za selitev Viniciusa iz Madrida

Španski prvoligaš Real Madrid je podaljšal pogodbo z brazilskim nogometašem Viniciusom do leta 2027. Ker je za predsednika Florentina Pereza eden od ključnih mož, bo po novem med najbolje plačanimi igralci moštva z astronomsko odškodnino – milijardo evrov. Vinicius Junior je v Real Madrid prišel julija 2018 iz Flamenga ter v prvi ekipi debitiral mesec kasneje pri 18 letih. Španci so zanj odšteli 45 milijonov evrov. Vinicius bo po novem prejemal približno 400.000 evrov bruto tedensko, višje plače imajo pri Realu le Toni Kroos, David Alaba in Luka Modrić.

»V šestih sezonah v belem dresu je igral 235 tekem, dosegel 63 golov in osvojil 9 naslovov: 1 ligo prvakov, 2 svetovni klubski prvenstvi, 1 evropski superpokal, 2 španski prvenstvi, 1 kraljevi pokal in 2 španska superpokala,« je klub zapisal v sporočilu. Real Madrid je podaljšanje pogodbe do 30. junija 2027 objavil kmalu po podelitvi zlatih žog, na kateri je bil Vinicius izbran za šestega najboljšega nogometaša in prejel nagrado Socrates za dobrodelno udejstvovanje.