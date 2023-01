Vroča nogometna derbija prevroča za Slovence

V nadaljevanju preberite:

Slovenski nogometaši so sinoči v nekaj urah sodelovali v kar dveh velikih evropskih derbijih. Tako v Istanbulu kot v Atenah pa so morali na koncu priznati premoč srditim rivalom. Miha Zajc je utrpel celo najhujši poraz v derbijih tega tisočletja kot član Fenerbahčeja, bolj tesno je bilo v Atenah, kjer pa je AEK vendarle zdržal za zmago nad Panathinaikosom Andraža Šporarja, Benjamina Verbiča in Adama Gnezde Čerina, ki je povsem »odprl« grško prvenstvo.