Vseh šest nordijskih držav odločno nasprotuje ideji Fife in Infantina

Nogometne zveze šesterice nordijskih držav so v skupni izjavi za javnost odločno podprle obstoječ nogometni koledar, v katerem igrajo svetovno prvenstvo v nogometu vsaka štiri leta. Nogometne zveze Švedske, Norveške, Danske, Finske, Ferskih otokov in Islandije nasprotujejo predlogu Fife, ki želi doseči sprejem koledarja, po katerem bi organizirali mundial vsaki dve leti začenši z mundialom leta 2028. Spomnimo, ideji Fife in njenega predsednika Giannija Infantina ostro nasprotujejo članice iz Evrope, Uefa, njen predsednik Aleksander Čeferin, združenje klubov, lig in drugi akterji s stare celine in Južne Amerike.

»Na rednem kongresu Fife maja 2021 je večina članic Fife sprejela resolucijo, s katero bi Fifa preverila možnosti za spremembo frekvence organizacije SP na vsaki dve leti namesto štirih, torej da bi preverila spremembo sistema, ki je v veljavi od leta 1930. Vse odtlej Fifa novači nekdanje nogometaše, da javno podpirajo njeno idejo. Nordijske države niso vključene v ta dialog. Javno želimo odločno izraziti svoje mnenje o tej problematiki,« so v skupni izjavi sporočile omenjene države.

Če bo Fifa sprejela predlagano idejo, bodo razmislili o nadaljnjih korakih

»Nordijske nogometne zveze odločno nasprotujemo ideji o svetovnem prvenstvu na vsaki dve leti, za to imamo več razlogov. Prvič, s tem bi zasenčili evropsko in svetovno prvenstvo za ženske. Drugič, radikalno bi spremenili nogometni ekosistem, v katerem se nogometne zveze dogovarjajo za mednarodni tekmovalni koledar. Organizacija državnih prvenstev in nacionalnih tekmovanj bi postala nemogoča. Tretjič, ne moremo pričakovati, da bodo klubi pustili svoje igralce na tovrstna svetovna prvenstva, če se z njimi ne bomo uskladili. Četrtič, kanibalizirali bi dobro delujoče turnirje, kakršna sta evropsko prvenstvo za moške in ženske, če bi uveljavili svetovno prvenstvo na vsaki dve leti.

Predsedniki šestih nordijskih nogometnih zvez so se podpisali pod skupno izjavo, v kateri ostro nasprotujejo ideji Fife o uvedbi dveletnega obdobja za mundial. Foto Internet

Nordijske nogometne zveze delamo za zdrav razvoj nogometa – v naših državah in po vsem svetu, za profesionalne in amaterje, za moške in ženske. Predlagane radikalne spremembe bi imele strahovite posledice za širšo nogometno skupnost. Takšne spremembe bi morale biti dogovorjene med vsemi akterji, ki jih to zadeva, ne pa z nepotrebnim hitenjem.

Nordijske države bodo še naprej konstruktivno sodelovale s partnerji za splošen razvoj nogometa po vsem svetu, toda ne za eno uspešnega napredka v Evropi. Če bo Fifa večinsko sprejela predlagano idejo za dveletno organizacijo mundiala, bodo nordijske države razmislile o nadaljnjih korakih in scenarijih, ki bodo zaščitili osnovne vrednote, ki jih zagovarja tudi obstoječa nogometna ureditev.