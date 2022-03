Zadnjeuvrščeni Kidričani ustavili zmagoviti pohod Domžalčanov

Uvodna tekma 24. kola 1. SNL se je med nogometaši Aluminija in Domžal razpletla z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Zadnjeuvrščeni Kidričani so tako ustavili zmagoviti pohod »rumene družine«.

V Kidričevem je dišalo že po pravi senzaciji. Igralci Aluminija so namreč v 69. minuti prešli celo v vodstvo, potem ko je v polno zadel Nik Marinšek. Da Domžalčani, ki so pred tem dvakrat zapored zmagali, vendarle niso ostali povsem praznih rok, je enajst minut pozneje poskrbel Arnel Jakupović, ki je izenačil na 1:1. To je bil tudi končni izid tekme.

Spored 24. kola 1. SNL

Aluminij : Domžale 1:1 (Nik Marinšek 69.; Arnel Jakupović 80.)

Radomlje – Tabor Sežana jutri (15.00)

Mura – Celje jutri (17.30)

Bravo – Olimpija sreda (15.00)

Koper – Maribor sreda (17.30)