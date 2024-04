Zakaj lige prvakov ne morejo ustaviti niti portoroški sklepi

V nadaljevanju preberite:

Na obzorju je ena najbolj spektakularnih sezon nogometne lige prvakov, tekmovanja, ki presega okvirje športnega konteksta in s katerim lahko primerjamo le ameriški praznik športa, zabave in trošenja – superbowl. A tudi paradni produkt Američanov ne more slediti ritmu in dolgoživosti lige prvakov, ki vendarle vznemirja navijače slabih deset mesecev – raztegnjena sezona lige v ameriškem nogometu (NFL) s končnico vred traja približno pol manj.

V Sloveniji je razmerje med posameznimi športi pogosto narekovala politika, tujina se ne sooča s podobnimi izzivi, tam svoje opravijo trg in »potrošniki«, četudi tovrstna oznaka navijačev in ljubiteljev športa ni najbolj primerna. Trije dogodki enega od minulih tednov tedna posebej nazorno pričajo o visoki kotaciji delnic lige prvakov – te pridobivajo na vrednosti hitreje od slovenskih blue chipov NLB, Krke in Petrola. Več v kolumni.