Zasuk Barcelone za zmago v 98. minuti

Nogometaši Barcelone so po velikem zasuku in z golom v 98. minuti prišli do treh točk v 32. kolu španskega prvenstva proti Celti iz Viga. Z zmago imajo ob tekmi več sedem točk prednosti pred Real Madridom.

Barcelona, ki je v prejšnjem domačem nastopu v la ligi iztržila zgolj remi z Betisom, sredi tedna pa v Dortmundu doživela prvi poraz v letu 2025, je bila na pragu novega razočaranja. Gostje iz Galicije so po dobri uri igre in hat-tricku Borje Iglesiasa vodili s 3:1.

Katalonci so do 68. minute že izenačili izid – strelca sta bila Dani Olmo in Raphinha, do zmagovitega trenutka pa so morali čakati vse do osme minute sodnikovega podaljška. Mož v črnem je po posredovanju asistentov iz sobe Var dosodil najstrožjo kazen za Barcelono, zanesljivi strelec pa je bil Raphinha.

Barcelono v aprilu čakajo še tri zahtevne preizkušnje. V torek bo v španskem prvenstvu gostila Mallorco, naslednjo soboto bo v Sevilli igrala finale španskega pokala z Real Madridom, 30. aprila pa je na sporedu prva polfinalna tekma lige prvakov z Interjem.