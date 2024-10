Zmagovit novi začetek Mauricia Pochettina

Argentinski trener Mauricio Pochettino je uspešno začel svojo pot na klopi nogometne ameriške reprezentance. Na prijateljski tekmi proti Panami se je s svojimi izbranci veselil zmage z 2:0. Za Američane sta v polno zadela Yunus Musah in Ricardo Pepi.

Nekdanji trener Tottenhama, Paris Saint-Germaina in Chelseaja je vodenje izbrane vrste ZDA prevzel v začetku septembra. Pred njegovim prihodom je ameriška reprezentanca zmagala le na eni od sedmih tekem.

Pochettino bo reprezentanco vodil na svetovnem prvenstvu leta 2026, ki ga bodo skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika. Argentinski strokovnjak je svojo zasedbo postavil v fleksibilno postavitev 4-2-3-1. Vidno vlogo je tokrat igral Aidan Morris, 22-letni član Middlesbrougha, ki na pokalu Amerik, kjer je ZDA izpadla v skupinskem delu, sploh ni igral.

Mauricio Pochettino je popeljal Američane do zmage. FOTO: Ronald Cortes/AFP

Panama, ki je na južnoameriškem prvenstvu v skupini ugnala Američane, je prepustila posest Pochettinovi zasedbi, ki si je priigrala več priložnosti kot pod vodstvom prejšnjega stratega Gregga Berhalterja. Potem ko se je prvi polčas razpletel brez golov, je v drugem Musah, član Milana, hitro popeljal ZDA v vodstvo. Zmago je z zadetkom v sodnikovem dodatku potrdil Pepi.

»Občutek je zelo dober. To je bila za nas zelo težka tekma. Korak za korakom gradimo nekaj, naš cilj pa je leto 2026. Zadovoljen sem, bili smo čvrsti in zelo profesionalni. A to je šele prvi korak k izboljšanju, je po tekmi dejal 52-letni Argentinec.