Znan razplet boja za ligo prvakov v Italiji

Znani so udeleženci lige prvakov 2022/23 iz italijanskega nogometnega prvenstva. To bodo Inter, Milan, Napoli in Juventus. Torinski klub si je v zadnji tekmi 34. kola serie A (od 38) priigral pomembno zmago na gostovanju pri Sassuolu in zdaj uživa že prednost osmih točk pred Romo. Slednja ga lahko teoretično ogrozi, toda to meji na misijo nemogoče.

Na vrhu spopad milanskih klubov

Seveda je možen tudi drugačen scenarij, toda ta ni povezan z igriščem. Po nedavni razsodbi sodišča v Madridu ima namreč Uefa škarje in platno v svojih rokah, kar zadeva usodo madridskega Reala, Barcelone in Juventusa v ligi prvakov. Trojica namreč vztraja pri ustanovitvi superlige, toda z omenjeno razsodbo jih lahko Uefa kaznuje v skladu z njenimi pravili.

Sassuolo je resda prešel v vodstvo v 39. minuti, ko je zadel Giacomo Raspadori, na 1:1 je izenačil Argentienc Paulo Dybala v zadnji minuti rednega dela polčasa. Zmago stari dami je prinesel Moise Kean v 88. minuti. Nogometaši Milana so se z golom v 92. minuti derbija kola proti Laziu že v nedeljo vrnili na prvo mesto lestvice