Rokomet: Slovenija in Danska za finale olimpijskih iger

Slovenski rokometaši bodo v Lillu lovili zgodovinsko prvo uvrstitev slovenskih ekip v finale OI. Ob 21.30 se bodo pomerili s prvimi favoriti iz Danske. Drugi polfinalni par je Nemčija – Španija (16.30). V slovenski izbrani vrsti poudarjajo, da bo ključ do uspeha čvrsta obramba. Tekmi za tretje in prvo mesto mesto bosta v nedeljo, prva že ob 9. uri, finale ob 13.30.

Varovanci selektorja Uroša Zormana so v sredo v četrtfinalu premagali Norveško. Prepričan soi, da lahko ustavijo tudi trikratne zaporedne svetovne prvake in kronajo neizmerno željo po olimpijski kolajni. To bi si slovenski rokometaši zagotovili z eno zmago na zadnjih dveh tekmah, a v tako pozni fazi tekmovanja je glavna misel le naslednja tekma. Na njej pa bodo Zormanovim varovancem nasproti stali izjemni Danci.

Uroš Zorman je Slovence popeljal v polfinale. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

»So favoriti, to je enkrat ena. Ampak tako kot sem že večkrat rekel, s tako igro, kot smo jo prikazali, borbeno, fanatično, mislim, da bo tudi njim težko. V to tekmo se podajamo maksimalno samozavestno, verjamemo, da jih lahko premagamo. Naredili bomo vse, da tekmo dobimo," je poudaril drugi najboljši slovenski strelec na tem turnirju Blaž Janc.

»Motivacije ne manjka, sploh ker se marsikdo zaveda, da je to zadnja priložnost za nas starejše, da karkoli še osvojimo z reprezentanco. Čas se izteka, tako da imamo to še toliko bolj v glavi, želja pa je zato še toliko večja,« je priznal eden izkušenejših članov izbrane vrste Miha Zarabec.

Miha Zarabec jo je skupil proti Norveški, a je z njim vse v redu. FOTO: Sameer Al-doumy/Reuters

»Najbolj pomembna bo glava. Če bomo mi v glavi pravi, osredotočeni in bo energija tista prava, kot jo kažemo čez celotne OI, mislim, da bo tudi rezultat prišel, je prepričan Matej Gaber. »Že to, da smo prišli do sem, je velik uspeh. Vsekakor smo pred pragom raja, ampak pot do tja je še dolga. Treba bo res stisniti še ti dve tekmi in dati vse od sebe. Na olimpijskih igrah nisi vsak dan,« pa je za konec poudaril Blaž Blagotinšek.

Polfinale:

Nemčija – Španija (16.30)

Danska – Slovenija (21.30)