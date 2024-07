Selektor Mascherano besen: To je cirkus, ne nogomet

Nogometaši Maroka in Argentine so poskrbeli, da uvodno srečanje OI ne bo prav kmalu utonilo v pozabo. Maroko je vodil že z 2:1, Argentina je zaostanek znižala, v 16. minuti (!) sodnikovega dodatka pa je Christian Medina izenačil na 2:2.

Argentinski nogometaši so slavili, maroškim navijačem na tribunah pa je prekipelo. Na igrišče so deževali kozarci in bakle, sodnik je zato obe ekipi pospremil v tribuno in tekma je bila prekinjena za skoraj dve uri. Vmes je videosodnik zadetek Medine razveljavil in rezultat vrnil na 2:1.

Po golu gavčev so na igrišče deževali kozarci. Foto Arnaud Finistre/AFP

Tekma še ni bila končana, po dolgi prekinitvi so odigrali še zadnje tri minute srečanja, v katerih pa Argentini ni uspelo znova izenačiti. Selektor gavčev Javier Mascherano je bil besen: »Nisem še dolgo trener, a česa takšnega tudi v igralski karieri nisem nikoli doživel.«

Mascherano je nato nadaljeval z bolj ostrimi besedami: »To je sramota, to je cirkus. Kaj takšnega se ne bi smelo zgoditi niti na lokalnem turnirju, kaj šele na olimpijskih igrah. Organizacija mora biti tekmovanju primerna, a temu ni bilo tako. Nimamo kaj, zdaj moramo osvojiti šest točk in upati, da bo to dovolj za napredovanje v osmino finala.«

Javier Mascherano je olimpijski turnir začel s porazom. FOTO: Thaier Al-sudani/Reuters

Nogometni turnir, ki na OI sicer ne sodi med najbolj izpostavljene, je tako še pred uradnim začetkom pariških iger poskrbel, da je svetovni šport št. 1 tudi v Parizu na naslovnicah časnikov.