Dober odpor Slovenk, ki še lahko upajo na četrtfinale

Solidna obramba ni bila dovolj proti najboljši reprezentanci na svetu. Slovenske rokometašice so proti Norveški pokazale veliko boljšo igro kot pred tem z Nemčijo, ampak na četrti tekmi olimpijskega turnirja v Parizu doživele še en visok poraz. Bilo je 29:22. Kljub temu imajo igralke Dragana Adžića še vedno možnosti za preboj v četrtfinale. V soboto (16.00) bodo morale vzeti vsaj točko Švedski, ki si je že zagotovila napredovanje, in upati na pričakovan razplet na ostalih tekmah. Potrebovale bodo norveško in dansko pomoč.

Slovenija: Norveška 22:29 (10:15) Arena Paris Sud 6, gledalcev 5722, sodnika Belhiri in Hamidi (Alžirija). Slovenija: Vojnović (2 obrambi), Pandžić (9); Klemenčič, Gros 5, Omoregie 1, Spreitzer, Stanko 2 (1), A. Abina 2, Mavsar 5, Ljepoja 1, Varagić 4 (1), Lazović 2, Svetik, E. Abina; Norveška: Lunde (12 obramb), Solberg-Oesthassel (4); Kristiansen 3, Aardahl, Skogrand 3 (2), Oftedal 2, Brattset Dale 4, Breistoel 2, Ingstad 4, Jacobsen 1, Herrem 1, Solberg-Isaksen 3, Reistad 2, Rushfeldt Deila 4; sedemmetrovke: Slovenija 2 (2), Norveška 2 (2); izključitve: Slovenija 8, Norveška 4; rdeči karton: Breistoel (58).

Slovenija je po zadržanem začetku in zaostanku 1:4 po nekaj minutah prišla povsem povsem blizu Norveški (3:4), zadela je Ana Gros, pozneje pa še enkrat pri 6:7, ko je hiter protinapad uspešno končala Tamara Mavsar. A zadnjega koraka za preobrat ali pa vsaj za izenačenje Slovenke niso zmogle, Norveška pa je na hitro dosegla nekaj golov, s strelom na prazna vrata povedla z 10:6 in do odmora ušla na +5 (15:10).

Dragan Adžić ni mogel preprečiti še enega visokega poraza. FOTO: Damien Meyer/AFP

V 22. minuti je Adžić zamenjal vratarko in v igro namesto Maje Vojnović poslal Amro Pandžić, ta je do konca dvoboja zbrala devet obramb.

V nadaljevanju je kapetanka Grosova z dvema goloma spet zbudila upe na presenečenje (12:15), vendar je vnovič sledil norveški nalet in povišanje prednosti na pet (18:13), je poročala STA.

Slovenija je še enkrat prišla na tri gole zaostanka po golu Mavsarjeve v 42. minuti (16:19). Končnica pa je bila vendarle skandinavska. Norveška je imela pet, šest golov naskoka, Slovenke se niso več približale in tekmice so dvoboj brez večjih težav pripeljale do zmage.

Slovenke so se borile, ampak bile nekonkurenčne Norvežankam. FOTO: Esa Alexander/Reuters

Na koncu je bila razlika sedem golov, potem ko je Barbara Lazović v zadnji sekundi znižala na 22:29. Pri Sloveniji sta se strelsko najbolj izkazali Grosova in Mavsarjeva s po petimi goli, štiri je dodala Alja Varagić.

V zadnjem kolu bodo v soboto pari Slovenija – Švedska, Nemčija – Norveška in Južna Koreja – Danska.