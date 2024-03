Dan D v Granollersu, Blagotinšek: Z Bahrajnom na glavo; Janc zaupa Špancem

Vse štiri rokometne reprezentance na kvalifikacijskem turnirju 1 za olimpijske igre v Granollersu imajo pred današnjimi tekmami še možnosti za nastop v Parizu 2024. Samo Španija in Brazilija imata vse v svojih rokah. Španci so v najboljšem položaju, proti Brazilcem si lahko privoščijo celo poraz za 19 golov. Braziliji je dovolj minimalna zmaga. Slovenija? Če bo premagala Bahrajn ali osvojila vsaj točko, bo upala, da Brazilija ne bo premagala Španije. Svojo računico ima celo Bahrajn, zmaga proti Sloveniji za vsaj dva gola mu prinese olimpijsko vozovnico, če Španci premagajo Brazilce. Obeta se stresna in pestra nedelja ...

Pred današnjo tekmo z Bahrajnom, ki ga vodi Islandec Aron Kristjansson in ima na voljo pomiloščenih pet ključnih igralcev, so slovenski fantje odločeni, da bodo opravili svoj del naloge. Blaž Blagotinšek je po visokem porazu s Španijo za 10 golov razmišljal, da je bil zgolj slab dan. »Ni bilo veliko časa, da bi se poglabljali v razloge za slabo predstavo. Pogovorili smo se, kaj je bilo narobe. Slab dan, ne vem, morda, nekaj se je zgodilo. Dobro smo začeli, potem pa črne minute in nikakor nismo mogli priti nazaj. To je treba zdaj pozabiti. Pred nami je dan D. Moramo premagati Bahrajn in se uvrstiti na olimpijske igre,« je povedal Blagi, ki ne bo podcenjeval Bahrajna:

Uroš Zorman ni našel recepta proti Špancem. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

»Videli smo, da so namučili Brazilce in da imajo kakovost. Bahrajn veliko vlaga v rokomet. Treba se bo osredotočiti na našo igro. Ni se nam treba bati, moramo pa igrati s spoštovanjem do tekmeca. In na glavo,« pravi Celjan iz Flensburga, ki računa, da bodo Španci delo opravili profesionalno: »Mi moramo svoje narediti in potem bomo videli, kako se bo razpletlo. Upamo na najboljše. Raje kot na dopust bi šel poleti v Pariz. Mislim, da smo si ga z igrami v zadnjem letu zaslužili. Vredno se je potruditi.«

Blaž Janc je naš prvi strelec z 11 goli na dveh tekmah. »Težki noči sta za nami. Danes je nov dan. Vsi vemo, da moramo tekmo z Bahrajnom dobiti. Vemo pa tudi, da ni vse v naših rokah. Kakor poznam Špance, igrajo doma in si ne bodo dovolili poraza z Brazilci. Tudi ne vem, zakaj bi želeli škodovati nam, nismo se jim z ničemer zamerili,« je povedal član Barcelone, ki iz poraza s Španijo ni delal tragedije:

Blaž Blagotinšek verjame v srečen razplet. FOTO: Josep Lago/AFP

»Bodimo realni, Španci so boljši od nas. Niso boljši za 10 golov, pa vseeno. Mi ne sodimo v krog štirih, petih reprezentanc, ki so favoriti za kolajne. Mi jih lahko osvojimo, če se nam vse izide. Razliko je naredil vratar Gonzalo Perez de Vargas, ki je imel 56-odstotno uspešnost. Nismo bili pravi, padli v črno luknjo in Španci so nas kaznovali s protinapadi,« je poraz z 22:32 podoživel rezervni kapetan, ki tudi proti Bahrajnu napoveduje stresno tekmo:

»To bo težka tekma. Iskreno, ne verjamem, da jo bomo rešili že v nekaj minutah. Konec koncev, Bahrajn je še vedno v igri za olimpijske igre, ima pet dodatnih igralcev. Tudi zanj bo to finale. Utrujeni smo, ampak vsi se zavedamo, kaj je v igri,« je izjavil igralec iz Loga pri Sevnici, ki ima prvič v reprezentanci mlajšega brata Mitjo. »Mi moramo svoje opravit, da si ne bomo mogli česa očitati. Saj ni nobena tragedija. Že pred turnirjem je večina mislila, da bomo premagali Brazilijo in Bahrajn in šli na OI. Ta scenarij je še vedno verjeten.«

Blaž Janc je še najbolj razpoložen slovenski igralec v Granollersu. FOTO: Josep Lago/AFP

Tudi Uroš Zorman ostaja optimističen, čeprav je za njim najslabša predstava Slovencev v dveh letih, odkar je selektor. »Seveda ni nobena tragedija, to je šport, v katerem so vzponi in padci. Res pa je ta padec proti Španiji prišel v nepravem trenutku. Danes je nov dan, nova tekma. Pred turnirjem je bil cilj premagati Bahrajn in Brazilijo in odigrati čim bolje s Španijo. Slednje nam ni uspelo, doživeli smo največji poraz, odkar smo skupaj. Prvič smo se malce razpadli. Še tiste dobre trenutke pa nam je uničil vratar Vargas, ki je imel izjemen dan,« je dejal Zorman in predstavil jasno matematiko v poraznem prvem polčasu, v katerem je Španija prišla od 3:6 na 20:13: »Štiri prejeti zadetki iz protinapadov, šest izgubljenih žog in 10 obramb Vargasa. Kako boš potem zmagal? Rokomet je enostaven šport.«

Nadaljeval je. »Gremo naprej, imeli smo prost dan, se malce sprostili, zadihali. Danes pa v boj, gremo premagat Bahrajn in potem bomo videli, kako se bo razpletla druga tekma. Svoj del posla moramo opraviti. Moramo se malce prešteti 'žive in mrtve' in najti 16 borcev, ki nam bodo prinesli zmago,« je še povedal selektor, ki ne ve, ali bo lahko računal tudi na kapetana Jureta Dolenca.

Jure Dolenec bo morda stisnil zobe. FOTO: Tomasz Markowski/ Reuters

Ta je včeraj imel še precej otečen gleženj, ki si ga je zvil, ko je v 6. minuti tekme z Brazilijo stopil na nogo tekmeca. »Zdaj bi potreboval dve številki večje čevlje. Če bo oteklina popustila, bom stisnil zobe,« je razkril veteran, ki si za razliko od večine soigralcev v primeru zmage ne bo v dvorani ogledal dvoboja med Španijo in Brazilijo: »Preveč živcev bi si uničil. Zanimal me bo samo končni rezultat.«

V drugih skupinah sta si Pariz 2024 že zagotovili Hrvaška in Norveška. Hrvati z novim selektorjem Dagurjem Sigurdssonom so v Hannovru premagali domačo Nemčijo. Ta se bo za drugo vstopnico pomerila z Avstrijo slovenskega selektorja Aleša Pajoviča.

V Tatabanyi bosta o potniku na OI odločili Madžarska in Portugalska.

Skupina 1, danes:

Slovenija – Bahrajn (15.15), Španija – Brazilija (17.45)

Skupina 2, danes: Nemčija – Avstrija (14.10), Hrvaška – Alžirija (16.45)

Skupina 3, danes:

Tunizija – Norveška (18.30), Madžarska – Portugalska (21.00)