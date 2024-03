Slovenci izgubljeni v labirintu napak, toda pot v Pariz je še vedno prehodna

V nadaljevanju preberite:

Ni bilo velikega podviga v Granollersu, ravno obratno. Slovenski rokometaši so na drugi tekmi kvalifikacij za olimpijske igre morali priznati premoč gostiteljem iz Španije in si ob tem privoščili še nekaj blamaže. Toda možnosti za četrto uvrstitev na največji športni spektakel so še vedno zelo dobre. Nima pa reprezentanca Uroša Zormana več vseh stvari v svojih rokah. Jutri (15.15) mora premagati Bahrajn in upati, da zatem (17.45) Brazilija ne bo presenetila Špancev, ki si vsaj teoretično še niso zagotovili vstopnice za Pariz 2024. Bodo pa morali naši fantje pokazati veliko boljši obraz kot na obeh tekmah v Kataloniji.

Kaj sta po tekmi povedala selektor Zorman in igralec Aleks Vlah? Zakaj tudi odpisani Bahrajn predstavlja nevarnost? Kje se je izgubila energija z januarskega EP v Nemčiji? Kako je Slovence potolažil junak tekme Gonzalo Perez de Vargas?