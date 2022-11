EHF je opomnila Slovenijo zaradi dogajanja pred tekmo s Srbijo

Evropska rokometna zveza (EHF) je zaradi dogajanja pred torkovo tekmo Slovenije s Srbijo na evropskem prvenstvu za ženske, ko je srbska reprezentanca med treningom dan pred tekmo našla opremo, s katero bi lahko nepooblaščeno snemali njeno vadbo, izdala opomin Sloveniji.

Tiskovni predstavnik EHF Thomas Schöneich je za STA potrdil, da je odločitev o opominu po vloženi uradni srbski pritožbi in pojasnilu slovenskega tabora, v katerem je ta zanikal snemanje treninga, sprejelo vodstvo turnirja EHF. »Po pregledu pritožbe in pojasnila slovenske zveze je vodstvo turnirja slovenski zvezi izdalo opomin, saj bi lahko dogajanje, ne glede na uradno pojasnilo Slovenije, vrglo senco dvoma na naš šport,« je pojasnil Schöneich.

Obtožbe o domnevnem snemanju treninga Srbkinj je sprožila predsednica srbske zveze Milena Delić, ki je že pred uradno pritožbo Srbije objavila fotografije ponedeljkovega treninga Srbkinj v dvorani Tri lilije v Laškem. Na njih je vidna kartonska škatla z izrezanimi odprtinami, v njej pa nastavljena tablica in mobitel. Srbski mediji so se zaradi tega po tekmi na dolgo razpisali o »škandalu« iz Laškega.

Slovenci zanikajo obtožbe

Slovenski tabor je v sredo javno odločno zanikal obtožbe, da bi snemal trening srbske izbrane vrste, lokalni organizacijski odbor in Rokometna zveza Slovenije (RZS) pa sta v skupni izjavi za javnost pojasnila prisotnost tablice in telefona v dvorani, kjer so potekali treningi. Zapisali sta, da je bila oprema tam zaradi rojstnodnevnega slavja ene od reprezentantk, ki so ga njene soigralke želele posneti.

"Po prejemu pritožbe je stekla interna preiskava EHF, da se nemudoma razjasnijo okoliščine, lokalni organizator pa je bil pozvan tudi k izjavi v povezavi z okoliščinami. Vsem, ki so zaradi tega neljubega dogodka bili morda prizadeti, se v imenu celotnega organizacijskega odbora in RZS iskreno opravičujemo. RZS in organizacijski odbor EHF Euro 2022 sta vedno in bosta tudi v prihodnje močno zagovarjala transparentnost, poštenost in visoke etične standarde ter ničelno toleranco do vseh nepoštenih praks v športu,« sta v sredini izjavi pojasnila organizacijski odbor in RZS.